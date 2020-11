OTSEBLOGI | Korvpalli Euroliiga: Žalgiris sai Realilt valusa kaotuse, Fenerbahce võitis Himkit

Korvpalli Euroliiga (06.11)

Valencia võitis Milano vastu avaveerandi 24:18 ja on teise veerandi keskel peal juba 37:25.

Bayern võidab poolaja Crvena zvezda vastu napilt 33:31 (18:14, 15:17). Baldwin on Saksa klubi parim 11 punktiga, sama palju on serblastel O'Bryantil.

CSKA võidab esimese poolaja Panathinaikose vastu 51:42. Darrun Hilliard on CSKA parimana visanud 14 punkti, Ateena klubi liider on 16 punktiga Nemanja Nedovic.

Ateenas nähti sellist rünnakut! https://twitter.com/EuroLeague/status/1324806340942925831

Dmitris Itoudis teenib CSKA pingil tehnilise vea. 1.10 esimest poolaega mängida ja CSKA juhib 51:40.

Valencia algviisik: https://twitter.com/valenciabasket/status/1324802734931943429

Olimpia algviisik: https://twitter.com/OlimpiaMI1936/status/1324802508053712896

Bayern võitis Crvena zvezda vastu avaveerandi 18:14 ja on teisel veerandi neljandal minutil peal veel 23:21. Panathinaikos mängis CSKA-ga avaveerandi 24:24, kuid on teisega jäänud taha 26:33.

Žalgiris kaotas kodus 239 pealtvaataja ees Realile 90:93 (24:32, 30:16, 19:19, 17:26)Reali parimad: Walter Tavarez (22 p, 12 lp), Facundo Campazzo (19 p, 10 s), Jaycee Carroll (13 p), Sergio Llull (11 p), Alberto Abalde (10 p)Žalgiris: Thomas Walkup (18 p, 7 lp, 9 s), Marius Grigonis (17 p), Augustine Rubit (14 p) Nigel Hayes (12 p, 6 lp), Arturas Milaknis (12 p)https://twitter.com/EuroLeague/status/1324803568117911554

12,7 sekundit enne lõppu teenib Grigonis vea. Vabavisetest vähendab vahe 88:91-le. Timeout.

Visked tabavad. 86:91 tablool. Žalgris võtab veel aja maha, aga kaotusest ilmselt pääsu pole.

14,2 sekundit mängida ja Campazzo (Real) vabaviskejoonel.

86:89 Žalgiris taga. Mõlemad visked tabasid.

Grigonise kolmene ei taba, 20,3 sekundit jäänud. Žalgiris on viimased kaks ja pool minutit kuival olnud.

41,4 sekundit enne lõppu saadetakse Tavarez (Real) vabaviskejoonele.

Viimane minut Kaunases! Žalgiris 86:87 taga.

Fenerbahce võitis Himkit 83:71 (23:20, 19:15, 23:20, 18:16)Jarrell Eddie viskas võitjate parimana 16 punkti, 11 silma said kirja Ahmet Duverioglu ja Lorenzo Brown. Jan Vesely võttis 11 lauda ja viskas 4 punkti. Himkil paugutas Jordan Mickey 19 punkti, 11 silma lisas Greg Monroe, Aleksei Švedile läks kirja 10 punkti, 6 lauda ja 9 korvisöötu. Himki tegi 19 pallikaotust Fenerbahce 11 vastu. Himki kolmesteprosent oli 26,7, türklastel 39,1, kahesed Himkil 50,0%, Fenerbahcel 56,8%.

Nigel Hayesi viskest juhib Žalgiris 3 minutit enne lõppu 85:81.

Bayern juhib kolmandaks minutiks Crvena zvezda vastu juba 7:2.

Mängud on alanud ka Saksamaal ja Kreekas. https://twitter.com/FCBBTogether/status/1324796102634340354

Neljanda veerandi esimese kahe minutiga on Real teinud 8:2 spurdi. 8.04 mängida ja seis Kaunases 75:75.

Kolmas veerandaeg Leedus oli võrdne 19:19. Žalgiris läheb neljandale veerandajale vastu 73:67 eduseisust.

Istanbulis käib juba neljas veerandaeg. Fenerbahce juhib 65:55 (23:20, 19:15, 23:20; ...).

Walkupi kahesed 1/2, kolmesed 4/6. https://twitter.com/EuroLeague/status/1324786782618210306

Žalgiris võitis Reali vastu poolaja 54:48. Teise veerandi skoor 30:16, avaveerand kaotati 24:32. Thomas Walkup on Žalgirise parim 14 punktiga, Marius Grigonise arvel on 10 silma. Realil on 11 punkti kirjas Facundo Campazzol ja Jaycee Carrollil.

Marius Grigonis pani kaks vabaviset otsa ja suurendas oma punktiarve 10 punktile, viies Žalgirise 44:39 peale.

Žalgiris on 3.03 enne poolaja lõppu peal 42:39. Teise veerandi skoor 18:7! https://twitter.com/EuroLeague/status/1324782254984466438

12:2 on juba spurdi pikkus. Žalgiris läks Walkupi viskest peale 36:34. Avaveerandil oldi kõige rohkem 11 punktiga kaotusseisus.

Žalgiris-Real kohtumises on teist veerandaega mängida 5.17. Seis 34:34 viigis. Žalgiris on teisel veerandil teinud 10:2 vahespurdi.

Fenerbahce võidab Himki vastu poolaja 42:35. Teine veerandaeg võideti numbritega 19:15. Dyshawn Pierre on türklaste parim 10 punktiga, Himkil on Jonas Jerebko visanud 12 silma. Himkil on kirjas juba 13 pallikaotust, Fenerbahcel 4.

Ahmet Duverioglou järjekordne stiilinäide. Mehel on 12 minutiga kirjas 7 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1324779944191369222

Žalgiris kaotas avaveerandi 24:32. 11 punkti on Reali eest visanud juba Campazzo ja Carroll. Žalgirisel on 10 punkti peal Augustine Rubit.

Duverioglu-Vesely ilunumber: https://twitter.com/EuroLeague/status/1324773865197838339

Leedus 6 minutit mängitud ja Žalgiris 11:18 taga. Viimati juhtis Žalgiris seisul 5:4.

Türgis võitis esimese veerandaja Fenerbahce 23:20. Himki tegi veerandajaga tervelt 8 pallikaotust Fenerbahce 3 vastu.

Alanud on ka Žalgirise ja Reali kohtumine! Algviisikud:Žalgiris: Thomas Walkup, Nigel Hayes, Steve Vasturia, Marius Grigonis, Joffrey LauvergneReal: Anthony Randolph, Alberto Abalde, Facundo Campazzo, Jaycee Carroll, Walter Tavares

4.53 esimest veerandit veel mängida, Fenerbahce on peal 11:10.

Fenerbahce alustab algviisikuga: Lorenzo Brown, Nando De Colo, Jan Vesely, Ahmet Duverioglu, Edgaras UlanovasHimki algviisik: Aleksei Šved, Janis Timma, Sergei Karasev, Greg Monroe, Jonas Jerebko.

Fenerbahce alistas eelmisel nädalal Tel Avivi Maccabi 75:65, Himki oli 83:77 parem Crvena zvezdast.

Türgis võib saalist ka kasse leida: https://twitter.com/EuroLeague/status/1324745675863597059

On aeg end Euroliiga lainele lülitada, korvpallisõbrad! Rõõm on teatada, et esimest mängu Fenerbahce ja Himki vahel kommenteerib TV3 Sport 2 eetris Delfi tegevjuht Tarmo Paju.