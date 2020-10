OTSEBLOGI | Korvpalli Euroliiga: Himki jätkab hoolimata Švedi 32 punktist võiduta, õhtu lõpetab El Clasico

Euroliiga 5. voor

Barcelona tahab Realile jõuga kohta kätte näidata. Poolajaks on Barca edu juba 48:27. Kyle Kurici arvel on 12 punkti, Brandon Daviese arvel on 9 punkti. Realile on Alberto Abalde toonud 6 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319725411488665601?ref_src=twsrc%5Etfw

Barcelona juhib Reali vastu 10 minuti järel 18:14, lätlane Rolands Šmits tegi juba esimesel minutil suuri tegusid.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319712891612876801?ref_src=twsrc%5Etfw

Bayerni - Olympiacose mängus on poolaeg läbi, Bayern on Vladimir Lucici üheksa punkti toel 39:34 ees.

Alanud on ka Barcelona - Reali heitlus, seitsme minuti järel juhib Barcelona 14:11. Barcelona suurima palgaga mängija Nikola Mirotic on küll koroonaviirusest paranenud, aga tema roll on täna väljaku kõrvalt kaaslaste ergutamine.

Maccabi resultatiivseim oli 26 punktiga Tyler Dorsey, Angelo Caloiaro arvele jäi 15 punkti ja 10 lauapalli. Šved tõi Himki kasuks 32 punkti ja 11 söötu, aga venelane tegi ka 8 pallikaotust. Visked väljakult igati švedilikud 23st 9.

Maccabi võidab 89:87! Viimasel rünnakul tekkis Himkil veel võimalus, aga Šved mängis ennast karpi, suutis palli küll sokutada Jordan Mickey'le, aga tema kolmene jäi lühikeseks.

Šved on lähedal üheksandale pallikaotusele, aga pääseb siiski vabavisetele. Ja tabab mõlemad. Lõpuni 12,2 sekundit.

Hunter paneb ühe sisse, 88:85.

Šved teeb järjest kaks valusat pallikaotust ja 24,3 sekundit enne lõppu on Maccabi pääsenud 87:85 ette. Hunteril on võimalus vabavisetega edu suurendada.

Kaks minutit enne lisaaja lõppu on seis 85:84 Himki kasuks.

Šved kütab üheksalt meetrilt kolmese mööda ja ees ootab lisaaeg!

Juba kaheksanda kaugviske tabanud Tyler Dorsey viigistab 10,2 sekundit enne lõppu! Himki eelmisel rünnakul läks Jerebko palli korvi suruma, aga sai Othello Hunterilt jõhkra kulbi. Nüüd pall taas Himkil.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319712891612876801?ref_src=twsrc%5Etfw

30 punkti ja 11 söötu toonud Švedi kaks tabavat kolmest hoiavad Himkit endiselt 81:78 ees. Normaalaja lõpuni on 32,1 sekundit, pallivaldamisõigus on Himkil.

Samal ajal läheneb ka Barcelona ja Reali duell. Seekord ilma publikuta.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319704319281762307?ref_src=twsrc%5Etfw

Janis Timma kolmene viib Himki kaks ja pool minutit enne lõppu 75:70 ette.

Kolmanada veerandi järel juhib Maccabi 58:55.

Esimese poolaja võidab Maccabi 36:33. Külaliste resultatiivseim on Tyler Dorsey 12 punktiga, Himkile on Sved toonud 10 punkti ja 6 korvisöötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319693653611286532?ref_src=twsrc%5Etfw

Himki mängis edu maha, aga esimene veerand võideti siiski 18:16.

Himki juhib nelja minuti järel juba 12:2, Švedi arvel on kolm punkti ja kolm söötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1319688307551383555?ref_src=twsrc%5Etfw

Himki algkoosseis: Šved, Vjatšlav Zaitsev, Janis Timma, Jonas Jerebko, Devin Booker. Maccabi algkoosseis: Scottie Wilbekin, Angelo Caloiaro, Eljiah Bryant, Oz Blayzer, Ante Zizic.

Himki poolelt ei saa kaasa teha Stefan Jovic, Sergei Karasjov ja Sergei Monja, aga kõik teised staarid eesotsas Aleksei Švediga on rivis.

Tere õhtust! Euroliiga mängudepäev on algamas ja esmalt lähevad vastamisi Himki ja Maccabi.

