OTSEBLOGI | Kaunase Žalgirise võiduseeria sai Euroliigas otsa

Korvpalli Euroliiga viies voor

Panathinaikos juhib Fenerbahce vastu enne viimast veerandit 62:56.

Moskva CSKA on võitnud võõrsil Crvena Zvezda vastu avaveerandi 20:18.

Panathinaikos on võitnud Fenerbahce vastu avapoolaja 37:30.

Valencia lõpetab Žalgirise võiduseeria ja võtab Kaunases kindla võidu 94:82. Leedukad kaotasid teise poolaja 37:57.

Žalgiris võtab veel mõtlemisaja 45 sekundit enne lõppu, kuid vaja on juba suurt imet. Külalised juhivad turvaliselt 91:78.

Minut enne lõppu on Valencia edu 89:78. Hispaanlased pole Žalgirist kümnest punktist lähemale lasknud.

Guillem Vives nõelab kolmesega ning Valencia edu kasvab 2.48 enne lõppu 83:70-le.

Milaknis tabas samuti kolmese ja toob Žalgirise 10 punkti kaugusele (70:80).

3.35 enne lõppu juhib Valencia Žalgirise vastu 80:67. Lekavicius tabas just kaugviske.

Vanja Marinkovići kolmene teeb seisuks 78:62 Valenciale. Lõpuvileni jääb 4.45.

Kuus minutit lõpuni ning Žalgirise kaotusnumbrid on juba 59:75.

Žalgiris on seitse ja pool minutit enne mängu lõppu 13-punktilises kaotusseisus (59:72).

Panathinaikos on võitnud Fenerbahce vastu avaveerandi 22:13.

Kreeka NBA-ässad on Ateena tribüünidel.

Valencia juhib 3. veerandi järel 67:57. See periood kuulus hispaanlastele koguni 30:12.

Panathinaikos juhib avaveerandi keskel Fenerbahce vastu 15:7.

Valencia juhib kolmandat veerandit juba 23:6 (!) ning mängu 60:51.

Kolmanda veerandi keskel on mäng viigis 51:51. Žalgiris on viie minutiga suutnud visata vaid 6 punkti.

Žalgirisele elab täna kodutribüünidel kaasa 5131 pealtvaatajat.

Bojan Dubljevići kolmene viib hispaanlased ette 51:48. Kolmas veerand kuulub siiani Valenciale 14:4.

Valencia on teinud teise poolaja alguses vahespurdi ja jõudnud punkti kaugusele (49:48).

Peatselt on algamas ka Ateena Panathinaikose ja Istanbuli Fenerbahce kohtumine.



Žalgiris on võitnud avapoolaja 45:37.

Teise veerandi lõpus on leedukate edu endiselt 8 punkti - 43:35. Žalgirisel on juba kümme meest käe valgeks saanud.

Žalgirise edu püsib - teise veerandi keskel on seis 36:28.

Nigel Hayes tabab juba Žalgirise kaheksanda kolmese ja viib klubi 32:24 juhtima.

Žalgiris juhib teise veerandi alguses 29:22.

Žalgirisel on taas kõva toetus tribüünidel (Foto: Leedu Delfi):

Žalgiris võidab korviderohke avaveerandi 27:22.

Jokubaitis on taas kaugviskel täpne - seis 22:20. Žalgirise kolmesed 7-st 6 ehk 85%.

Rokas Jokubaitise tabav kolmene viib leedukad kolm minutit enne avaveerandi lõppu juhtima 19:18.

Lukas Lekavičius lõpetas Žalgirise kaks minutit kestnud kuiva seeria - 16:18.

Valencia pääseb 6:0 vahespurdi järel 16:14 ette.

Ka Vasturia tabab teise kolmese. Žalgirise kaugvisked on 4-st 4, seis on viigis 14:14.

Grigonis saadab veel ühe kaugviske korvi ning leedukad juhivad kolmeminutilise mängu järel 11:7.

Žalgiris spurdib kiirelt 8:2 ette. Steve Vasturia ja Marius Grigonis on tabanud kaugviske.

Žalgirise ja Valencia mäng on alanud. Täna kohtuvad veel ka Ateena Panathinaikos - Istanbuli Fenerbahce (algab kell 21.00) ja Belgradi Crvena Zvezda - Moskva CSKA (21.45).

Žalgirise koosseisus toimus viimase hetke vahetus, kui Martin Geben jääb valutava Achilleuse kõõluse tõttu eemale ning teda asendab Marek Blazevic.