OTSEBLOGI | Kas Žalgirise kuuemänguline seeria pikeneb ka mängus liidri CSKA vastu?

CSKA-l katkes viimases voorus 12-mänguline võiduseeria, kui tulemusega 93:95 kaotati Sander Raieste koduklubile Baskoniale. Žalgiris on Euroliigas järjepanu võitnud kuus mängu.

CSKA ja Žalgiris on omavahel vastamisi 26. korda, Leedu klubi on nendes mängudes saavutanud vaid kolm võitu. Moskvas on CSKA võitnud kõik 12 kohtumist.

Edasi on lükatud täna viimasena kavas olnud Madridi Reali ja Belgradi Crvena zvezda kohtumine, sest Crvena zvezda ei saanud erakordselt halbade ilmaolude tõttu Madridi lennujaamas maanduda. Euroliiga teatas täna oma kodulehel, et sellele mängule otsitakse uut kuupäeva.

Küll aga toimuvad kindlasti ülejäänud kaks kohtumist: kell 20.30 Müncheni Bayern - Peterburi Zenit ja kell 21.00 Ateena Panathinaikos - Villeurbanne'i ASVEL.

Tabeliseis:



Euroliiga korvpalliõhtu 13.01 Grigonise kolmene pakub Žalgirisele veidi leevendust, CSKA ees 29:21. 5 minutit esimest poolaega mängida, CSKA edu on juba 27:16. CSKA lõpetab veerandaja 6:0 spurdiga ning võidab veerandi 18:11. Seisult 0:8 on Žalgiris teinud 11:4 vahespurdi. Neli minutit mängida, CSKA ees 12:11. 10:6 Hayes paneb teise kolmese otsa. 8:3 Milaknise kolmene avab ka Žalgirise punktiarve. Žalgiris võtab 0:8 kaotusseisus aja maha. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349405107880939520 7.45 avaveerandit mängida ja CSKA juba 6:0 ees. Mäng on alanud! CSKA algviisik: Mike James, Darrun Hilliard, Tornike Shengelia, Nikola Milutinov, Nikita KurbanovŽalgirise algviisik: Thomas Walkup, Nigel Hayes, Arturas Milaknis, Marius Grigonis, Joffrey Lauvergne Moskvas on algamas meeskondade tutvustus.

