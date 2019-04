OTSEBLOGI | Kas Kaunase Žalgiris suudab koduplatsil taas suurt Fenerbahcet üllatada?

Kaunase Žalgiris - Istanbuli Fenerbahce

Fenerbahce on tabanud 13-st kaugviskest vaid kaks (Žalgiris neljast üks), kuid ründelauas ollase peal 8:3. Samas on leedukad niivõrd hästi kaheseid tabanud (65%), et ründelauda pole vajagi...

22:17. Ahmet Düverioğlu tabas.

24:17. Milakniselt kaks punkti. Datome astus vasturünnakul auti.

22:15. Westermann alustab teist veerandit tabava kaugviskega.

Avaveerandi uhkeim korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1120737818475544577

Žalgiris võitis avaveerandi 19:15. https://twitter.com/bczalgiris/status/1120739721699823616

Algas avaveerandi lõpuminut.

17:15. Sloukas tabas vabavisked.

17:13. Thompson samuti korvi alt.

15:11. Žalgiris valitseb korvi all ja saab taas kaks lihtsat punkti.

13:11. Guduric tabas kolm vabaviset.

13:8. Datome kaugviskele vastab Wolters korvi alt.

11:5. Walkup tabab, leedukad on teinud 9:0 vahespurdi.

Leedukad pääsevad 9:5 juhtima. Thomas Walkup tabas kahepunktiviske koos veaga ja lisaks vabaviske.

Võimas! View this post on Instagram Ritualas 💚tliktas 🙌 A post shared by BasketNews.lt (@basketnews) on Apr 23, 2019 at 9:57am PDT

6:5. White lõpetab kontrarünnaku ilusa pealtpanekuga!

4:5. White tabab kahest vabaviskest ühe. Neli minutit mängitud.

Selline on veerandfinaalide hetkeseis: https://twitter.com/EuroLeague/status/1119351591000248320

3:5. Fenerbahce valitseb ründelauas, kuid nende visked ei lähe.

2:5. Muhammed vastab kolmesega.

2:2. Grigonis viigistab.

0:2. Fenerbahce saab esimesel rünnakul kolmandal katsel palli korvi. Autoriks Melli.

https://twitter.com/bczalgiris/status/1120728172650217472

Kolmas mäng on alanud! Kolme võiduni mängitav seeria on hetkel viigis 1:1.

https://twitter.com/bczalgiris/status/1120711178538319873