OTSEBLOGI | Kas heas hoos Zenit alistab ka Barcelona? Kas Himki masendav seeria katkeb?

Tabeliliider Barcelona (15-6) võõrustab õhtuses kohtumises heas hoos Peterburi Zeniti, mis on tabelis kerkinud koguni kolmandaks. VTB Ühisliiga ja Euroliiga peale on Venemaa klubi võitnud viimasest kümnest kohtumisest koguni üheksa. Barcelonal on samal ajal Euroliigas käsil neljamänguline võiduseeria.

Võistlustules on teisipäeval ka teine Venemaa klubi Moskva oblasti Himki, võõrustades Müncheni Bayernit. Erinevalt Zenitist vireleb Himki aga tabeli põhjas, olles võitnud tänavu vaid kaks kohtumist. Euroliigas on Himki kaotanud juba 13 kohtumist järjest. Ka Bayern pole parimas hoos, olles viimasest viiest mängust võitnud kaks.

Ajakava:

18.00 Istanbuli Anadolu Efes - Belgradi Crvena zvezda

19.00 Moskva oblasti Himki - Müncheni Bayern

20.00 Istanbuli Fenerbahce - Tel Avivi Maccabi

21.45 Milano Olimpia - Olympiacos

22.00 Barcelona - Peterburi Zenit

Standings provided by SofaScore LiveScore

EUROLIIGA (26.01): Anadolu Efesi (11 võitu - 10 kaotust) kolmemänguline võiduseeria lõppes eelmisel nädalal, kui kaotati võõral väljakul Peterburi Zeniidile. Crvena Zvezda (7-14) tuleb mängule nädala pealt, kus alistati Madridi Real ja kaotati võõrsil Barcelonale. Õhtu esimene kohtumine Istanbulis kohaliku Anadolu Efesi ja Belgradi Crvena Zvezda vahel on alanud. Tere korvpallisõbrad! Täna õhtul on kavas järgnevad mängud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354050876307099649