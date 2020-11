OTSEBLOGI | Kas Barcelona nopib järjekordse võidu? Fenerbahce kurb seeria sai jätku

Kell 19.45 algavas kohtumises võõrustab Istanbuli Fenerbahce Valencia meeskonda. Türgi suurklubi on keerulises seisus, kui viimased kolm kohtumist on kaotatud. Kümne mänguga on võistkonna saldoks neli võitu ja kuus kaotust. Valencia püsib praegu play-offi kursil, olles võitnud kuus ja kaotanud kolm mängu.

Päeva teises kohtumises sõidab Müncheni Bayern külla Ateena Panathinaikosele. Panathinaikosel on kirjas vaid kaks võitu, viimased neli mängu on kaotatud. Viimane võit pärineb 22. oktoobrist, kui Ateena klubi oli 82:68 parem Fenerbahcest.

Õhtu lõpetab tabeliliidri Barcelona ja viimasel kohal paikneva Villeurbanne'i ASVEL-i vaheline matš. Barcelona on hooaega alustanud võimsalt, võites üheksast mängust kaheksa. ASVEL-i saldoks on üks võit ning kuus kaotust.

Tänased mängud:

Kell 19.45 Fenerbahce - Valencia

Kell 21.00 Panathinaikos - Bayern

Kell 21.45 ASVEL - Barcelona

KORVPALLI EUROLIIGA (27.11) Panathinaikos suutis teisel veerandil edu hoida, poolajaks juhivad nad Bayerni vastu 44:35. Kohe algab ka viimane mäng ASVEL-i ja Barcelona vahel"! Valencia resultatiivseimaks kerkis Sam van Rossom 20 silmaga, Derrick Williams ja Klemen Prepelic toetaisd teda 13 punktiga. Fenerbahce suurimad punktitoojad olid Dyshawn Pierre (18), Ali Muhammed (16), Lorenzo Brown (15) ja Danilo Barthel (14). Panathinaikos võitis avaveerandil Bayerni 18:13. Läbi! Valencia saabki lõpuks magusa võidu kätte, alistades Fenerbahce 90:86. Valencia juhib 2 minutit enne normaalaja lõppu 82:79. Valencia on viimasel veerandil jätkanud heas hoos, viis minutit enne normaalaja lõppu juhivad külalised Fenerbahce vastu 76:75. Ali Muhammed ja Dyshawn Pierre on Fenerbahce poolelt visanud 10 punkti. Valencia poolelt on ainsana jõudnud kümne silmani Derrick Williams. Fenerbahce kasvatab poolajaks edu 43:33 peale. Fenerbahce võitis avaveerandi Valencia vastu 17:16. Fenerbahce ja Valencia vaheline matš on alanud! Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi algab päeva esimene mäng Fenerbahce ja Valencia vahel.