OTSEBLOGI | Jasikevicius ja Co jahivad järjekordset võitu, Fenerbahce lasi Himki piinadel jätkuda

EUROLIIGA (28.01):

Mirotic viskas küll tehnilise vea vabaviske mööda, aga Cory Higgins enda kahel vabaviskel ei eksi. 76:74 Barcelonale, Olympiacosel jääb rünnakuaega 6,4 sekundit.

Ja Olympiacose peatreener Georgios Bartzokas saab pärast Jean-Charlesi viga teise tehnilise vea ja saadetakse platsilt minema!

Mirotic viigistab vabavisetest, seejärel kaotab Kostas Sloukas palli ja Olympiacose äär Livio Jean-Charles teeb Cory Higginsile vea...

Minut normaalaja lõpuni, Olympiacos ikka kahe punktiga ees 74:72. Kaks viimast korvi on Kreeka klubile toonud 38-aastane Vassilis Spanoulis.

Barcelona on vahe peaaegu tagasi mänginud. Kolm ja pool minutit normaalaja lõpuni, Olympiacose edu on 67:65.

Zenit võitis Milano vastu esimese poolaja 44:35. Venemaa klubi eest on KC Rivers visanud 11 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1354887846432223236?ref_src=twsrc%5Etfw

Olympiacos on mängu tagasi tulnud ja ettegi läinud! Kolmas veerandaeg võideti 23:10 ja kaheksa minutit enne normaalaja lõppu on Kreeka klubi eduseis 59:54. Shaquielle McKissic on Olympiacosele visanud 18 punkti, Octavius Ellise arvel on 8 punkti ja 13 lauapalli.https://twitter.com/EuroLeague/status/1354884754508820480?ref_src=twsrc%5Etfw

Algas ka mäng Milano Olimpia - Peterburi Zenit. Mõlemal klubil on liidritest Barcelonast ja CSKA-st vaid üks kaotus rohkem.

Poolajaks on Barcelona ees 40:30. Üleplatsimees on endiselt Oriola, kellel on 11 punkti ja 4 lauapalli, seni kõik kolm viset tabanud Rolands Šmits on Barcelona kasuks visanud 7 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1354873905148780544?ref_src=twsrc%5Etfw

Barcelona on võõrsil Olympiacose vastu hästi alustanud, esimese veerandi järel juhitakse 21:12. Pierre Oriola on visanud juba 10 punkti.

Barcelonal ei tee täna kaasa Victor Claver ja Alex Abrines, Olympiacos ei saa kasutada Kostas Papanikolaoud ja Sasha Vezenkovi.

Enne kohe algavat matši on Barelonal 16 võitu ja 6 kaotust, millega nad jagavad tabelis Moskva CSKA-ga liidrikohta. Olympiacos on 11 võidu ja 11 kaotusega 11. kohal.https://twitter.com/FCBbasket/status/1354865243441287168?ref_src=twsrc%5Etfw

Fenerbahce võitis lõpuks 107:76. Kümne minuti pärast algab aga kohtumine, mis peaks olema oluliselt põnevam - Olympiacos võõrustab Barcelonat.https://twitter.com/EuroLeague/status/1354864651394289672?ref_src=twsrc%5Etfw

Fenerbahce pani kolmanda veerandajaga Himki kindlalt paika: nüüd juhitakse juba 83:57. Nando de Colo on visanud Fenerbahcele 18, Šved on Himki poolelt vastanud 24 punktiga. Kui katastroofi ei sünni, saab Fenerbahce kaheksanda järjestikuse võidu. Sel juhul oleks neil 13 võitu ja 10 kaotust, Himki langeks 2 võidu ja 21 kaotuse peale.

20 minuti järel juhib Fenerbahce Himki vastu 53:44, nii et minnakse 100 punkti tempos. Fenerbahce on kahepunktiviskeid tabanud koguni 20-st 18, mis võib väga vabalt olla Euroliiga rekord. Aga vastas on Himki kaitse...https://twitter.com/EuroLeague/status/1354847659635449857?ref_src=twsrc%5Etfw

Fenerbahce võitis esimese veerandi 23:22. Marko Guduric on Istanbuli klubi eest visanud seitse ja Aleksei Šved Himki eest kuus punkti.

Himki saab täna kasutada kümmet mängijat, kellest kolm on seni marginaalses rollis olnud Vladislav Šarapov, Dmitri Kadošnikov ja Jevgeni Valijev. Puudu on Stefan Jovic, Sergei Karasjov, Devin Booker ja Jordan Mickey. Seega on Fenerbahcel selge kohustus võit kätte saada. Viie minuti järel juhitaksegi 15:13.https://twitter.com/EuroLeague/status/1354840366097309700?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere õhtust! Neljapäeva esimene mäng on alanud, Himki võõrustab Fenerbahcet.

