OTSEBLOGI | Jasikevicius ja Co jahivad järjekordset võitu, Fenerbahce kohtub tabeli punase laterna Himkiga

EUROLIIGA (28.01):

Himki saab täna kasutada kümmet mängijat, kellest kolm on seni marginaalses rollis olnud Vladislav Šarapov, Dmitri Kadošnikov ja Jevgeni Valijev. Puudu on Stefan Jovic, Sergei Karasjov, Devin Booker ja Jordan Mickey. Seega on Fenerbahcel selge kohustus võit kätte saada. Viie minuti järel juhitaksegi 15:13.

Tere õhtust! Neljapäeva esimene mäng on alanud, Himki võõrustab Fenerbahcet.

