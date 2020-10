OTSEBLOGI JA TIPPHETKED | Žalgiris võttis 5000-pealise kodupubliku ees vägeva võidu, Barcelona võõrustab Euroliigas Panathinaikost

Žalgiris domineeris Anadolu Efesi vastu tervet kohtumist, juhtis viimasel veerandil korraks juba 22 punktiga ja võttis kindla võidu 89:73. Nigel Hayes viskas leedukate parimana 17 punkti, Marius Grigonis ja Lukas Lekavicius lisasid võrdselt 12 silma. Istanbuli klubile tõi Bryant Dunston 20 punkti.

Tipphetked:

.@bczalgiris remains atop of the #EuroLeague standings with an impressive 89-73 victory over Anadolu Efes Istanbul



Highlights... pic.twitter.com/xXHxx01Kmm — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2020

Tänased mängud/tulemused:

20.00 Kaunase Žalgiris - Istanbuli Anadolu Efes 89:73

22.00 FC Barcelona - Ateena Panathinaikos



Barcelona ronib vaikselt järele: 13:18. https://twitter.com/1JOLOLO/status/1316818238622371840 Kolm minutit enne avaveerandi lõppu on kreeklased ees 18:10. Marcus Foster on tabanud kõik neli viset ning toonud juba 10 punkti. Rolands Šmits toob neli punkti järjest - 8:15. Avaveerandi keskel on Barcelona kaotusnumbrid 4:15. Kui Panathinaikos on tabanud mängust 9-st viskest 7, siis Barcelona 9-st 2. Barcelona ei saa kuidagi viskeid sisse ja jääb kaotusseisu 2:11. Panathinaikos juhib kahe esimese minuti järel 6:2. Barcelona ja Panathinaikose mäng on alanud. https://twitter.com/FCBbasket/status/1316816062898413571 https://twitter.com/EuroLeague/status/1316811765792018432 Kaunase Žalgiris võtab Anadolu Efesi vastu kindla võidu 89:73. Nigel Hayes viskas leedukate parimana 17 punkti, Marius Grigonis ja Lukas Lekavicius lisasid võrdselt 12 silma. Istanbuli klubile tõi Bryant Dunston 20 punkti. Lõpuminutil on leedukate edu 89:71. 3 minutit minna ja Žalgiris liigub suure võidu suunas - juba +22 (87:65). Leedukate edu püsib - 82:63. Kuus ja pool minutit enne lõppu on Leedu klubi eduseis turvaline 77:60. Žalgiris teeb otsustava neljandiku alguses vähem kui kolme minutiga vägeva spurdi ja juhib juba 75:58. Kui uskuda Euroliiga numbreid, siis on Žalgirist toetamas 5011 pealtvaatajat. https://twitter.com/bczalgiris/status/1316805431059243010 Žalgiris juhib 3. veerandi järel 66:55. Lekavicius viib leedukad ette 64:54, kui 3. veerandi lõpuni jääb poolteist minutit. Anadolu Efes teeb vahespurdi 5:0 ja jõuab nelja punkti kaugusele (53:57). Steve Vasturia vastab kohe kolmesega - 60:53. Vahele üks uhke korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1316801442804629504 Kolmanda veerandi keskel on leedukate edu 55:47. Žalgiris domineerib ja juhib 53:44. Kolmas veerand on käima läinud. Leedukad juhivad 49:40. Nigel Hayes tõi kiiresti kuus punkti ja jõudis 17 silmani. Juba algas ka Panathinaikose ja Barcelona mängu eelne soojendus. https://twitter.com/paobcgr/status/1316797637455228929 Võimas ameeriklane Bryant Dunston sai just sedasi Euroliigas kirja 259. kulbi ja tõusis rekordimehe Fran Vazquezi kõrvale. https://twitter.com/EuroLeague/status/1316796271458426880 Žalgiris lõpetab teise veerandi 6:0 spurdiga ja võidab avapoolaja 41:35. https://twitter.com/EuroLeague/status/1316793896861605902 Žalgiris spurdib minut enne poolajavilet ette 39:35. Prantslane Joffrey Lauvergne tabas kaks lähiviset. Anadolu Efesi selle hooaja liider Krunoslav Simon toob tabloole viigi 35:35. Kui enne sai välja toodud kolmepunktivisete protsendid, siis kahepunktivisetel on olukord hoopis teistsugune - Žalgiris 50%, Andaolu Efes koguni 76,9%. 17. minutil on Žalgirise edu 35:33. Nii lõpetati avaveerand: https://twitter.com/EuroLeague/status/1316792373607890944 Teise veerandi keskel oli Leedu klubi edunumbrid 35:31. Anadolu Efes on teinud 8:0 vahespurdi ja jõudnud punkti kaugusele, 32:31. Nigel Hayes teeb suurepärast mängu - 11 punkti (visked 5/6), 2 vaheltlõiget, 1 lauapall https://twitter.com/EuroLeague/status/1316791467763957762 Žalgiris jätkab suurepärases viskehoos ning juhib 12. minutil 30:21. Žalgiris on võitnud avaveerandi veenvalt 25:16. Kui leedukate kaugvisete tabavusprotsent on lausa 100 (4/4), siis Anadolu Efesil vaid 16,7% (1/6). Kaks ja pool minutit enne avaveerandi lõppu oli leedukate eduseis 16:9. Nigel Hayes on visanud juba 11 punkti. Hayes tabab veel ühe kolmese ja kodumeeskonna edu on 13:5. https://twitter.com/EuroLeague/status/1316786376269090823 Kui mängitud on kolm minutit, juhib Žalgiris 8:5. Hayesi ja Grigonise kaugvisked viivad Kaunase klubi ette 6:2. Žalgirise ja Anadolu Efesi mäng on alanud Kaunase Žalgirise peatreener Martin Schiller tunnistas, et tal on väga hea meel taas kodupubliku ees mängida. "Kuigi see pole Žalgiris Arena nagu tavaliselt, on siin ikkagi päris palju fänne tribüünidel." https://twitter.com/EuroLeague/status/1316784003610017794 Meenutame alustuseks, mis eile toimus. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/blogi-cska-lopetas-euroliigas-fenerbahce-voiduseeria-real-avas-voiduarve?id=91356811 Tere õhtust, korvpallisõbrad! Täna on Euroliigas kaks mängu. Juba kell 20.00 algab Kaunase Žalgirise ja Istanbuli Anadolu Efesi kohtumine. Kell 22.00 lähevad vastamisi FC Barcelona ja Ateena Panathinaikos.

Mängude eel:

Žalgirisel on enne tänast tabelis kolm võitu, Anadolu Efes (1-2) avas võiduarve üleeile Berliini Alba vastu. Leedu tippklubi on näidanud siiani väga head meeskondlikku mängu ning kuus nende meest on visanud keskmiselt üle 8 punkti mängu kohta. Tiimi liidriks on kerkinud Marius Grigonis, kelle arvel on keskmiselt 14,7 punkti ning kes on tabanud kaugviskeid 46,2%-ga.

Barcelonal on siiani kirjas kaks võitu ja kaotus, Panathinaikosel võit ja kaotus. Barcelona alistas selle nädala avamängus Valencia, kui mängis ilma koroonaviirusesse haigestunud Nikola Miroticita. Panathinaikose jaoks on tegemist nädala avamatšiga, sest nende kohtumine koroonakriisi sattunud ASVELiga lükati edasi.