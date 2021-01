OTSEBLOGI | Himki masendav seeria sai Euroliigas jätku. Kas heas hoos Zenit alistab ka Barcelona?

Päeva esimeses kohtumises alistas Istanbuli Anadolu Efes oma koduväljakul Belgradi Crvena zvezda 86:72. Shane Larkin viskas 23 mänguminutiga 23 punkti.

Moskva oblasti Himki sai juba 13. kaotuse järjest, kui jäi koduväljakul alla Müncheni Bayernile 93:95. Himkit ei päästnud ka Aleksei Švedi 32 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Võitjate suurim punktikütt oli ameeriklane Nick Weiler-Babb 25 silmaga.

Tabeliliider Barcelona (15-6) võõrustab õhtuses kohtumises heas hoos Peterburi Zeniti, mis on tabelis kerkinud koguni kolmandaks. VTB Ühisliiga ja Euroliiga peale on Venemaa klubi võitnud viimasest kümnest kohtumisest koguni üheksa. Barcelonal on samal ajal Euroliigas käsil neljamänguline võiduseeria.

Ajakava:

18.00 Istanbuli Anadolu Efes - Belgradi Crvena zvezda 86:72

19.00 Moskva oblasti Himki - Müncheni Bayern 93:95

20.00 Istanbuli Fenerbahce - Tel Avivi Maccabi

21.45 Milano Olimpia - Olympiacos

22.00 Barcelona - Peterburi Zenit

EUROLIIGA (26.01): Fenerbahce on saanud 3. veerandi lõpuks Maccabi ees edumaa 59:53. Oz Blayzer suutis meeskonna pallikaotuse järel tagasi kaitsesse jõuda ja kulbi panna. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354140178953203714 Moskva oblasti Himki sai juba 13. kaotuse järjest, kui jäi koduväljakul alla Müncheni Bayernile 93:95. Himkit ei päästnud ka Aleksei Švedi 32 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Võitjate suurim punktikütt oli ameeriklane Nick Weiler-Babb 25 silmaga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354143058305167365 Fenerbahce juhib avapoolaja järel Maccabi ees 36:35. Võimas kulp: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354132291254153221 Himki juhib otsustava veerandi eel Bayerni vastu 75:73. Aleksei Šved on toonud juba 24 punkti. Vesely näitas võimu: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354131124205793285 Maccabi on võitnud Fenerbahce vastu avaveerandi 21:17. Kohe algab ka lähirivaalide Fenerbahce (11-10) ja Maccabi (10-11) kohtumine. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354123200276410368 Himki ja Bayerni mängu avapoolaeg on lõppenud viigiseisul 44:44. https://twitter.com/Khimkibasket/status/1354124628222947329 Himki on teinud teisel veerandil 25:11 spurdi ja juhib Bayerni vastu 17. minutiks 40:37. Päeva esimeses mängus alistas Istanbuli Anadolu Efes oma koduväljakul Belgradi Crvena zvezda 86:72 ning kindlustas kaheksandat kohta. Shane Larkin viskas 23 mänguminutiga 23 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354120936556007429 https://twitter.com/EuroLeague/status/1354117578067730439 Anadolu Efesi ilus rünnak: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354117182498762752 Siiani 21-st mängust vaid kaks võitnud Himki on ka täna hädas - avaveerandi järel kaotatakse Bayernile 15:26. Anadolu Efes liigub kindla võidu suunas. Kolmanda veerandi lõpuks juhitakse Belgradi tippklubi vastu 75:52. Alanud on ka Moskva oblasti Himki ja Müncheni Bayerni mäng. Sakslased on spurtinud juba ette 12:2. Veel üks Larkini korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354104365175468034 Avapoolajaga 15 punkti toonud Shane Larkini stiilinäide: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354107227888635906 Anadolu Efes juhib poolajavileks Crvena Zvezda vastu juba 21 punktiga, 56:35. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1354100984327368706 Anadolu Efes on alustanud vägevalt. Avaveerandi järel juhitakse Crvena Zvezda vastu juba 29:13. Kui kodumeeskond on tabanud mängust 17-st viskest 11, siis Belgradi mehed 18-st vaid 5. Anadolu Efesi (11 võitu - 10 kaotust) kolmemänguline võiduseeria lõppes eelmisel nädalal, kui kaotati võõral väljakul Peterburi Zeniidile. Crvena Zvezda (7-14) tuleb mängule nädala pealt, kus alistati Madridi Real ja kaotati võõrsil Barcelonale. Õhtu esimene kohtumine Istanbulis kohaliku Anadolu Efesi ja Belgradi Crvena Zvezda vahel on alanud. Tere korvpallisõbrad! Täna õhtul on kavas järgnevad mängud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354050876307099649