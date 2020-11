OTSEBLOGI | Fenerbahce võtab vastu Himki, Žalgiris läheb koduväljakul Euroliiga liidrikohta taastama

Korvpalli Euroliiga (06.11)

Fenerbahce alistas eelmisel nädalal Tel Avivi Maccabi 75:65, Himki oli 83:77 parem Crvena zvezdast.

Türgis võib saalist ka kasse leida: https://twitter.com/EuroLeague/status/1324745675863597059

On aeg end Euroliiga lainele lülitada, korvpallisõbrad! Rõõm on teatada, et esimest mängu Fenerbahce ja Himki vahel kommenteerib TV3 Sport 2 eetris Delfi tegevjuht Tarmo Paju.