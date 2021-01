OTSEBLOGI | Euroliigas viis mängu: Barcelona alistas võõrsil autsaider Himki, Baskonia sai suure sauna

Euroliiga õhtu 12. jaanuaril

Maccabi juhib poolajavileks Olympiakose vastu 40:33. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1349081599892140032

Baskonia oli täna selgelt hädas kaitsetööga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349074286171062272

Maccabi ja Olympiakose mängus juhib teise veerandi alguses Iisraeli klubi 26:20. Peatselt algab ka päeva viimane kohtumine Milano Olimpia - Valencia.

Baskonia kaotas võõrsil Fenerbahcele 76:96. Nando De Colo viskas võitjate parimana 27 punkti. Sander Raieste mänguaega ei teeninud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349075751841230849

Istanbuli Anadolu Efes alistas koduväljakul Berliini Alba 84:76 ja jätkab tabelis tõusmist. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349072285219610627

Veselyle pandi võimas kulp: https://twitter.com/EuroLeague/status/1349070125006258180

Fenerbahce juhib 3. veerandi lõpuks Baskonia vastu juba 75:58.

Barcelona võitis võõrsil Himkit 87:75.

Barcelona läheb kindlalt oma teed juba juhib Himi vastu juba 20 punktiga, 87:67. Mängida jääb alla kahe minuti.

Barcelona juhib lõpuveerandi keskel 79:67.

Vasilije Micici suurepärane sööt: https://twitter.com/EuroLeague/status/1349063265821847557

Fenerbahce 10-punktiline edu jääb püsima ka poolajavileks - Baskonia vastu juhitakse 51:41. Raieste pole jätkuvalt mänguaega saanud. https://twitter.com/FBBasketbol/status/1349061345887592450

Barcelona saab kolmanda veerandi lõpuks Himki vastu edumaa 73:60. Calathes on andnud juba 13 resultatiivset söötu.

Vesely vaheltlõige ja pealtpanek: https://twitter.com/EuroLeague/status/1349059494882537476

Barcelona on teinud teise poolaja esimeste minutitega vahespurdi ja juhib 70:59.

Barcelona ilurünnak: https://twitter.com/EuroLeague/status/1349053376076673024

Calathes vajas vaid 14 mänguminutit, et 10 resultatiivset söötu kokku saada. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349055119552372736

Berliini Alba juhib poolajavileks võõrsil Anadolu Efesi vastu 44:36. Saksamaa klubi on tabanud kahepunktiviskeid 68%-ga (13/19).

Baskonia kaotas avaveerandi Fenerbahcele 10 punktiga, 18:28. Sander Raieste pole platsile saanud.

Alba arutas vastaste kaitse kenasti lahti: https://twitter.com/EuroLeague/status/1349054365416435714

Barcelona juhib poolajavileks Himki vastu 54:48.

Calathesi kaval ja tulemuslik sööt. https://twitter.com/EuroLeague/status/1349050781064974339

Anadolu Efesi ja Berliini Alba avaveerand lõppes viigiseisul 18:18. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1349050436699959297

Barcelona juhib teisel veerandil Himki vastu 49:43. Kaheksa minutit mänginud Kyle Kuric on toonud 14 punkti (kolmesed 4/4).

Baskonia algviisik Fenerbahce vastu on järgnev: https://twitter.com/Baskonia/status/1349047820599386119

https://twitter.com/EuroLeague/status/1349048345709391878

Täna on veel võistlustules: 19.30 Anadolu Efes - Berliini Alba, 19.45 Fenerbahce - Baskonia, 21.05 Maccabi - Olympiakos ja 21.45 Milano Olimpia - Valencia.

Korviderohke avaveerand on lõppenud - Himki ja Barcelona mäng on viigis 26:26. Mõlema klubi kaugvisete tabavusprotsent on üle 60 - kahe peale on sisse visatud 9 kolmest (14-st). https://twitter.com/Khimkibasket/status/1349045243769987073

Tere õhtust! Tänane esimene mäng Euroliigas Himki ja Barcelona vahel on alanud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1348972704951623680