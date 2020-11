OTSEBLOGI | Euroliigas peetakse viis mängu, Žalgiris üritab kaotusteseeria lõpetada Itaalias

Milano liidriks on sel hooajal olnud Sergio Rodriguez, kes on toonud keskmiselt 14,0 punkti, 3,2 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu mängu kohta. Žalgirise parimana on Marius Grigonis kogunud 15,6 punkti, 2,6 lauapalli ja 2,4 korvisöötu. Grigonis valiti ka Euroliiga oktoobrikuu väärtuslikumaks mängijaks.

Tänased mängud:

21.00 Berliini Alba - Peterburi Zeniit

21.30 Milano Olimpia - Kaunase Žalgiris

22.00 FC Barcelona - Belgradi Crvena Zvezda

22.00 Madridi Real - Istanbuli Fenerbahce

22.00 Valencia Basket - Tel Avivi Maccabi



Korvpalli Euroliiga (20.11) Alba ilus rünnak. Zenit võidab Alba vastu korvidevaese avaveerandi 12:10. Tere, korvpallisõbrad! Esimene tänane Euroliiga mäng Berliini Alba ja Peterburi Zeniidi vahel on alanud. Sakslastel on hetkel kaks ja Venemaa klubil kolm võitu, mis annab tabelis vastavalt 15. ja 12. koha. Kajastame tulemused veerandaegade kaupa.