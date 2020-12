OTSEBLOGI | Euroliigas peetakse viis mängu, CSKA võttis juba seitsmenda järjestikuse võidu

Korvpalli Euroliiga (03.12)

Kohe algab Tel Avivi Maccabi (3-8) ja Belgradi Crvena Zvezda (4-7) mäng. Meeskonnad on hetkel turniiritabelis vastavalt 17. ja 13. kohal. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1334571754027692039

Istanbuli Fenerbahce alistas võõrsil Peterburi Zeniidi 73:65 ning tegi lõpu oma neljamängulisele kaotusteseeriale. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334570218308456451

CSKA võitis Olympiakost 80:61. Mike James viskas 16 punkti, võttis 7 lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu ja tegi neli vaheltlõiget. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334569807946145795

Zenit tegi 3. veerandil 18:2 spurdiga vägeva tagasituleku, kuid lõpuveerandil on jäädud taas kaotusseisu - 63:71.

Ja siin üks uhke pealtpanek: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334564545680039937

CSKA ilukorv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334565801718915077

CSKA liigub kindla võidu suunas - lõpuveerandi keskel juhitakse 67:46.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334562684906442755

Zenit võitis kolmanda veerandi 21:8, otsustava perioodi eel on seis viigis 53:53. https://twitter.com/zenitbasket/status/1334563173890990084

CSKA on kasvatanud 3. veerandi lõpuks eduseisu Olympiakose vastu 56:38-le. Kolmas periood võideti 17:9.

Zenit on alustanud teist poolaega 18:2 spurdiga (!) ning juhib Fenerbahce vastu 50:47.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334556724301328385

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334557236572598272

Seitsmendat järjestikust võitu jahtiv CSKA on saanud esimese poolaja lõpuks Olympiakose vastu 10-punktilise edumaa 39:29. Kolm eelmist mängu võitnud Zenit on hädas ja kaotas Fenerbahcele avapoolaja 32:45. Zenidi mängijad on saanud 15-st kaugviskest sisse vaid 3 (20%). https://twitter.com/FBBasketbol/status/1334554280548855812

https://twitter.com/EuroLeague/status/1334553355553808386

Fenerbahce juhib teise veerandi keskel Zenidi ees 14 punktiga, 37:23. CSKA on spurtinud Olympiakose vastu ette 32:25.

Fenerbahce on võitnud võõrsil Zenidi vastu avaveerandi 23:14, Moskva CSKA juhib kodus Olympiakose vastu 20:19.

Zenit võõrustab hetkel Fenerbahcet: https://twitter.com/EuroLeague/status/1334547296042803205

Tere, korvpallisõbrad! Täna jätkub Euroliiga viie mänguga. Kaks kohtumist on alanud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1334487631833554946