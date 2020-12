OTSEBLOGI | Euroliigas peetakse Moskva derbi, Žalgiris üritab kaotusteseeria lõpetada

Tänane ajakava:

19.00 Moskva oblasti Himki - Moskva CSKA

21.00 Ateena Panathinaikos - Kaunase Žalgiris

21.30 Müncheni Bayern - Villeurbanne'i ASVEL

22.00 Barcelona - Milano Olimpia

Kahel täna väljakule tuleval võistkonnal on käsil pikk kaotusteseeria. Koduse rivaali CSKA-ga kohtuv Moskva oblasti Himki on võiduta neljas järjestikuses kohtumises, kokkuvõttes on Himki kahe võidu ja kümne kaotusega tabelis viimasel kohal.

Kaunase Žalgiris on pärast suurepärast algust pidanud väljakult kaotajana lahkuma lausa kuuel järjestikusel korral. Täna üritatakse kurb seeria lõpetada, võõrsil minnakse vastamisi Ateena Panathinaikosega. Ka neli võitu ja seitse kaotust kogunud Panathinaikos pole sel hooajal hiilanud, aga viimastel nädalatel on saadud kaks magusat võitu: alistati nii Müncheni Bayern kui ka Milano Olimpia.

Tabeliseis:

Korvpalli Euroliiga (11.12) Tere tulemast Euroliiga lainele! Mängudeõhtu esimene kohtumine, kus vastamisi lähevad Himki ja CSKA, algab juba 15 minuti pärast.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337400357639622657?ref_src=twsrc%5Etfw