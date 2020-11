OTSEBLOGI | Euroliigas peetakse kolm mängu, väljakule tuleb ka Raieste koduklubi

Baskonia lõpetas teisipäeval oma kolmemängulise kaotusteseeria, kui võttis kodus Istanbuli Fenerbahce vastu võimsa võidu 86:68.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest on täna Saksamaal omavahel vastamisi Müncheni Bayern ja Moskva CSKA. Sakslased hoiavad seitsme võidu ja kahe kaotusega teist kohta, CSKA (6-3) on vahetult nende järel kolmas. Kui Bayernil on käsil kolmemänguline võiduseeria, siis CSKA jahib juba viiendat järjestikust võitu.

Tänased mängud:

19.00 Moskva oblasti Himki - Istanbuli Anadolu Efes

21.30 Müncheni Bayern - Moskva CSKA

21.30 Baskonia - Ateena Panathinaikos

Korvpalli Euroliiga (19.11) Nii Himki kui Anadolu Efes näitasid avaveerandil suurepärast viskekindlust ning venelased said perioodi lõpuks napi edu 30:29. Himki pallurid on seitsmest kaugviskest tabanud kuus, neist kaks Janis Timma. Tere kõik korvpallisõbrad! Esimene mäng on käimas. https://twitter.com/Khimkibasket/status/1329469201950629898 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329443337598881796