OTSEBLOGI | Euroliiga: Zenit jätkab suurepärast hooaega ja tõuseb tabelis aina kõrgemale

Euroliiga (21.01)

Real on võõrsil Maccabi vastu näidanud suurepärast ründemängu, 10 minuti järel juhitakse 33:24. Real on tanud kõik kaheksa kahepunktiviset ja seitsmest kolmesest viis. Alberto Abalde arvel on juba seitse punkti ja viis söötu.

Panathinaikos võitis Himki vastu esimese veerandi 23:20. Himki poolelt ei tee täna kaasa nende skooriliider Aleksei Šved. Et Himki on tänavu kaotanud 20 mängust 18, polegi neil enam tänavu Euroliigas midagi püüda.

Alanud on ka mängud Panathinaikos - Himki ja Maccabi - Real.

Zenit saab kuue kaotuse kõrvale 13. võidu, Efesist oldi paremad 85:78. Võitjate resultatiivseim oli Will Thomas 14 punktiga, kaotajatele tõi 23 punkti Vasilje Micic.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352322274280542210?ref_src=twsrc%5Etfw

Kevin Pangose ja Mateusz Ponitka korvid suurendavad Zeniti edu taas kümnele punktile.

Ja järsku on vahe ainult viis punkti, 75:70, lõpuni kaks minutit!

Zenit on hullema siiski üle elanud, neli minutit enne lõppu juhitakse 75:61.

Kolmanda veerandi järel juhib Zenit Anadolu Efesi ees 64:55, veerandaeg kuulus Efesile 24:13. Üleplatsimeheks on tõusnud Micic, kes on Efesi kasuks visanud 21 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352319874375286785?ref_src=twsrc%5Etfw

Nii lihtsalt Zenitile täna siiski võitu ei tule. Teist poolaega on mängitud kuus minutit ja edu on kahanenud 57:49 peale. Seega on Venemaa klubi suutnud teisel poolajal visata vaid neli punkti.

Zenit on seni Anadolu Efesiga põrandat pühkinud, sest poolajaks on edu 53:31. Leedulane Arturas Gudaitis on jõudnud lähedale kaksikduublile, tal on kirjas 9 punkti ja 10 lauapalli. Külaliste kasuks on Vasilje Micic toonud 12 punkti ja 3 korvisöötu.

Teise veerandaja keskpaigas on Zeniti edu juba 41:22.

Zenit juhib esimese veerandaja järel 28:15. Will Thomase arvel on 10 punkti, Kevin Pangos on toonud 4 punkti ja 2 söötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1352304331601702915?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere õhtust! Päeva esimene mäng, Zenit vs Anadolu Efes, on alanud.