OTSEBLOGI | Euroliiga: Žalgiris kohtub Valenciaga, Sander Raieste pääses Baskonia algkoosseisu!

EUROLIIGA (27.01):

Asvel juhib kolmanda veerandaja järel Baskonia vastu 58:53. Raieste ei ole mänguminuteid juurde saanud.

CSKA teenib lõpuks Berliinis raske võidu. Moskva klubi võidunumbrid Alba üle on 71:68. https://twitter.com/EuroLeague/status/1354535711219867654

Asvel on kolmanda veerandaja lõpuks suutnud Baskonia vastu seisu viigistada. Seis Prantsusmaal on 51:51.

Žalgiris juhib poolajaks Valencia vastu 47:38. Real aga Panathinaikose vastu 49:27.

Žalgiris on samal ajal oma mängu paremini käima saanud ning nad juhivad Valencia vastu 44:36. Mängitud 17 minutit.

Alba juhib kolmanda veerandaja järel CSKA vastu 56:52.

Rel juhib teise veerandaja keskel Panathinaikose vastu 38:19.

Baskonia juhib poolajaks Villeurbanne'i vastu 46:35. Raieste mängis esimesed viis minutit, punktiskoor on tal avamata.

Valencia ja Žalgirise kohtumises lõppes avaveerand niimoodi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354525427377823744

Valencia ja Žalgirise kohtumises on avaveerandi järel seis viigis: https://twitter.com/valenciabasket/status/1354523975678881795

Baskonia võitis avaveerandi 26:17. Teise veerandaja keskel ollakse ees 39:30. https://twitter.com/Baskonia/status/1354520896329936896

Ilusaid hetki pakutakse ka Madridis: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354523824948178952

CSKA on samal ajal saanud kolmanda veerandaja keskpaigaks Alba vastu 52:48 juhtima.

Valencia ja Žalgiris peavad võrdset duelli ja avaveerandi lõpus juhib Žalgiris 17:16.

Real on alustanud koduväljakul hoogsalt ja juhib Panathinaikose vastu 20:8.

Alanud on ka mängudeõhtu kaks viimast kohtumist.

Baskonia juhib kaheksa minuti järel Villeurbanne'i vastu 22:12. Raieste võeti viie minuti järel pingile.

Alba on poolajaks CSKA vastu 37:34 eduseisus.

Raieste on mänguaega saanud viis minutit ning selle jooksul on eestlase arvel üks mööda läinud kahepunktivise ja üks isiklik viga.

Baskonia algrivistuses jookseb väljakule ka Sander Raieste! https://twitter.com/Baskonia/status/1354514131039227904

Ka Villeurbanne'is on pall mäng pandud.

Teise veerandaja keskpaigaks on Berliinis seis viigis 29:29.

Avaveerand läbi: CSKA - Alba 20:15

Viis minutit mängitud. CSKA juhib 11:9.

Selline näeb välja Euroliiga tabeliseis. Esikohta hoiab FC Barcelona. Kaunase Žalgiris püsib play-off'i viival positsioonil.

Niimoodi sündis kohtumise esimene korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354506820639981570

Õhtu esimene kohtumine on alanud. Berliinis on pall mängu pandud. Esimese kolme minutiga on CSKA haaranud 11:5 eduseisu.