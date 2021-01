OTSEBLOGI | Euroliiga: Žalgiris kohtub Valenciaga, kuidas läheb tähtmängija koju jätnud CSKA-l?

EUROLIIGA (27.01):

Avaveerand läbi: CSKA - Alba 20:15

Viis minutit mängitud. CSKA juhib 11:9.

Selline näeb välja Euroliiga tabeliseis. Esikohta hoiab FC Barcelona. Kaunase Žalgiris püsib play-off'i viival positsioonil.

Niimoodi sündis kohtumise esimene korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1354506820639981570

Õhtu esimene kohtumine on alanud. Berliinis on pall mängu pandud. Esimese kolme minutiga on CSKA haaranud 11:5 eduseisu.