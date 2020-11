OTSEBLOGI | Euroliiga: Madridi Real teenis kolmanda võidu järjest, mida suudab Valencia Bayerni vastu?

Õhtut alustab Crvena zvezda ja Madridi Reali vaheline kohtumine. Serbia klubi mängis viimati kolmapäeval, kui võõrsil alistati 89:68 Villeurbanne'i ASVEL. Seitsme mänguga on Crvenal kirjas kolm võitu ja neli kaotust.

Sarnane saldo on ette näidata ka Realil. Euroliigas esimesest viiest mängust neli kaotanud Madridi klubil on käsil kahemänguline võiduseeria. Viimati saadi napp 93:90 võit Kaunase Žalgirise üle.

Esineliku meeskondadest on täna võistlustules Müncheni Bayern, kui kodus võõrustatakse Valenciat. Saksamaa hiiul on kirjas viis võitu ning kaks kaotust, mis annab tabelis teise koha. Valencia on hooaega samuti korralikult alustanud, olles kuuest mängust võitnud neli.

Tänased kohtumised:

20.00 Crvena zvezda - Madridi Real

21.00 Ateena Panathinaikos - Istanbuli Anadolu Efes

21.30 Bayern - Valencia

21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Peterburi Zenit

KORVPALLI EUROLIIGA (13.11) Ateenas on alanud viimane veerandaeg, millele mindi vastu Anadolu Efesi 59:54 eduseisus. https://twitter.com/EuroLeague/status/1327343323875602442 ASVEL-i ja Zeniti vaheline kohtumine on möödumas punktidevaeselt. Avaveerandi võitis Venemaa klubi kõigest 12:11. Vahepeal on Saksamaal lõppenud avapoolaeg. Valencia juhib Bayerni vastu 20 minuti järel 39:37. Micic on toonud Anadolu Efesi heaks juba 24 punkti. Kohtumine on aga viigis 52:52.https://twitter.com/EuroLeague/status/1327342461627281410 Bayern sai avaveerandi napilt kätte.https://twitter.com/FCBBTogether/status/1327338884934623232 https://twitter.com/EuroLeague/status/1327337310803865601 Läbi! Real saab lõpuks raske 73:67 võidu kätte. Trey Thompkins tõi 14, Anthony Randolph 13 punkti. Jaycee Carroll ja Sergio Llull lisasid ning Facundo Campazzo 8 punkti. Crvena resultatiivseim oli Jordan Loyd 22 punktiga, 16 silma lisas Corey Walden. Ühtlasi on alanud matšid Bayerni ja Valencia ning ASVEL-i ja Zeniti vahel. Kui Prantsusmaal sai mäng alles alguse, siis Saksamaal on juba kaheksa minutit mängitud - võõrustajad juhivad 18:11. Vahepeal on lõppenud poolaeg Panathinaikose ja Anadolu Efesi vahelises kohtumises. Kreeka klubi võitis avapoolaja 40:36. Stiilinäide Fernandezilt.https://twitter.com/EuroLeague/status/1327333660291461123 1.50 normaalaja lõpuni, Madridil käes viiepunktiline edu (70:65). Kas Real suudab Crvena vastu edu lõpuni hoida? 64:59. Tavarez kasvatab Reali edu viie punkti peale. Normaalaja lõpuni jäänud veidi üle viie minuti. 22:21. Panathinaikos võitis Anadolu Efesi vastu napilt avaveerandi.https://twitter.com/paobcgr/status/1327331330837925889 59:53. Campazzo lõpetab viimase sekundi kolmesega kolmanda veerandaja. https://twitter.com/EuroLeague/status/1327328505957392384 51:46. Real on kolmandal veerandil visanud 5 ja poole minutiga juba 15 punkti. Real on teist poolaeg alustanud hästi, Sergio Llull viib Hispaania klubi 43:42 juhtima. Bayerni mängijad valmistuvad mänguks Valencia vastu.https://twitter.com/FCBBTogether/status/1327325729189748736 Crvena zvezda ja Reali kohtumises algas teine poolaeg. Samal ajal on alanud matš Panathinaikose ja Anadolu Efesi vahel! https://twitter.com/EuroLeague/status/1327323721284136961 Poolaeg läbi, võõrustajad lähevad vaheajale vastu 42:36 eduseisus. https://twitter.com/EuroLeague/status/1327317480608587776 Facundo Campazzo vähendab vahe juba nelja peale (34:38). Poolajani jäänud veidi alla kahe minuti. Rudy Fernandez tabab kolmese ja vähendab Reali kaotusseisu 30:38 peale. Jonny O'Bryant korvi alt ei eksi ning kasvatab Crvena edu 37:27 peale. Poolajani jäänud 5 minutit. Avaveerand läbi. Crvena kallutas selle lõpuks enda kasuks 26:21. 8 minutit mängitud. Real on teinud vägeva spurdi ning vähendanud kaotusseisu 19:21 peale. 6 minutit mängitud. Crvena on alustanud kodusaalis võimsalt ja juhib Reali 19:8. Crvena ja Reali vaheline kohtumine on alanud! Õhtune kava:20.00 Crvena zvezda - Madridi Real21.00 Ateena Panathinaikos - Istanbuli Anadolu Efes21.30 Bayern - Valencia21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Peterburi Zenit Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi hakkab esimene mäng, kus Crvena zvezda võõrustab Madridi Reali.