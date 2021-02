OTSEBLOGI | Euroliiga liidrid on hädas: nii CSKA kui Barcelona kaotasid avapoolaja

17 võidu ja kuue kaotusega esikohal asuv Barcelona võõrustab Istanbuli Anadolu Efesit (12-10). Kataloonia suurklubil on käsil juba kuuemänguline võiduseeria, samuti heas hoos olev Anadolu Efes on viimasest viiest kohtumisest võitnud neli. Istanbuli meeskonna suurima korviküti Shane Larkini osalemise kohal on aga suur küsimärk, sest ta sai nädalavahetusel koduliiga mängus vigastada.

Moskva CSKA (16-7) kohtub võõrsil Valencia Basketiga (11-12). Mõlemad klubid tulevad mängule kehva seeria pealt - kui hispaanlased on suutnud viimasest seitsmest mängust võita vaid ühe, siis CSKA on kaotanud neljast mängust kolm. Täna on CSKA-l uuesti rivis Mike James, kes vedas vahepeal klubijuhtidega vägikaigast.

Täna pidi mängima ka Kaunase Žalgiris, kuid nende kohtumine Belgradi Crvena Zvezdaga lükati edasi, sest Serbia klubis teeb pahandust koroonaviirus.

Korvpalli Euroliiga (04.02) Barcelona on kolmanda veerandi lõpuks Anadaolu Efesi vastu kaotussseisus 65:72. https://twitter.com/EuroLeague/status/1357439146759979010 Valencia ilus rünnak: https://twitter.com/EuroLeague/status/1357438595188064261 Nii lõpetas Barcelona avapoolaja: https://twitter.com/EuroLeague/status/1357433772841594880 Nii harutati Barcelona kaitse lahti: https://twitter.com/EuroLeague/status/1357430532406140928 CSKA suutis avapoolaja lõpuks oma kaotusnumbrid Valenciale vähendada 43:47-le. Barcelona on ka poolajavileks kaotusseisus - pikale vaheajale minnes juhib Anadolu Efes 53:50. Mõlema meeskonna viskatabavus mängust on üle 50% (Istanbuli klubil 57,7 ja Barcal 50). https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1357431184444260352 https://twitter.com/EuroLeague/status/1357429359255162881 Nii lõpetas Valencia avaveerandi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1357426545070112769 https://twitter.com/EuroLeague/status/1357424175900733444 Valencia alustas teist veerandit vahespurdiga ja juhib CSKA vastu juba 30:17. Valencia tegi suurepärase avaveerandi ja juhib CSKA vastu 25:17. Anadolu Efes on võitnud Barcelona vastu avaveerandi 27:22. Nädalavahetusel koduliigas viga saanud Shane Larkin on mänginud siiani vaid pisut üle kahe minuti ning toonud kaks punkti vabavisetest. CSKA uhke korv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1357421496961015810 https://twitter.com/FCBbasket/status/1357417760624693248 Mängud on alanud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1357310281706311685