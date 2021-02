OTSEBLOGI | Euroliiga: Kaunase Žalgris tahab Madridi Realile napi kaotuse eest kätte maksta

Tänane ajakava:

19.00 Peterburi Zenit - Valencia

21.00 Pireuse Olympiacos - Moskva CSKA

21.30 Müncheni Bayern - Tel Avivi Maccabi

21.45 Milano Olimpia - Moskva oblasti Himki

22.00 Madridi Real - Kaunase Žalgiris

Real ja Žalgiris on tänavu Euroliigas esinenud üsna võrdselt. Realil on 15 võitu ja 10 kaotust, Žalgirisel 14 võitu ja 11 kaotust. Turniiritabelis on Real viies ja Žalgiris üheksas.

Novembris kohtusid samad võistkonnad Kaunases, siis jäi 93:90 peale Real.

Võõrsil Pireuse Olympiacosega mängiv Moskva CSKA on 16 võidu ja 8 kaotusega teisel kohal, aga viimasest seitsmest mängust on kaotatud viis. Olympiacos (11-14) on saanud koguni kuus järjestikust kaotust.

Tabeliseis:

Euroliiga 25.02 Valencia võidab esimese veerandaja 22:19, kaks kolmepunktiviset tabanud Bojan Dubljevici arvel on kaheksa punkti. Zenit on tänavu teinud suurepärase hooaja, enne tänast kohtumist on nad 15 võidu ja 9 kaotusega tabelis neljandal kohal. Valencia on hooaja keskel pisut järgi andnud, nad on 13 võidu ja 12 kaotusega kümnendad. Tere õhtust, korvpallisõbrad! Euroliiga õhtu maiuspaladeni on veel paar tundi jäänud, aga vaatemängu peaks pakkuma ka äsja alanud Zeniti ja Valencia matš.