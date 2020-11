OTSEBLOGI | Euroliiga: kas hooaega kehvasti alustanud Madridi Real suudab võtta kolmanda võidu järjest?

Õhtut alustab Crvena zvezda ja Madridi Reali vaheline kohtumine. Serbia klubi mängis viimati kolmapäeval, kui võõrsil alistati 89:68 Villeurbanne'i ASVEL. Seitsme mänguga on Crvenal kirjas kolm võitu ja neli kaotust.

Sarnane saldo on ette näidata ka Realil. Euroliigas esimesest viiest mängust neli kaotanud Madridi klubil on käsil kahemänguline võiduseeria. Viimati saadi napp 93:90 võit Kaunase Žalgirise üle.

Esineliku meeskondadest on täna võistlustules Müncheni Bayern, kui kodus võõrustatakse Valenciat. Saksamaa hiiul on kirjas viis võitu ning kaks kaotust, mis annab tabelis teise koha. Valencia on hooaega samuti korralikult alustanud, olles kuuest mängust võitnud neli.

Tänased kohtumised:

20.00 Crvena zvezda - Madridi Real

21.00 Ateena Panathinaikos - Istanbuli Anadolu Efes

21.30 Bayern - Valencia

21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Peterburi Zenit

6 minutit mängitud. Crvena on alustanud kodusaalis võimsalt ja juhib Reali 19:8. Crvena ja Reali vaheline kohtumine on alanud! Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi hakkab esimene mäng, kus Crvena zvezda võõrustab Madridi Reali.