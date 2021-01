OTSEBLOGI | Euroliiga: Himki sai hävitava kaotuse, Baskonia kohtub Maccabiga

EUROLIIGA (14.01):

Milano viskas teisel veerandil koguni 29 punkti ning juhib poolajaks Alba vastu 42:34.https://twitter.com/EuroLeague/status/1349798439207522304

Baskonia kaotas avaveerandi Maccabile 21:26. Raieste pole veel mänguaega teeninud.https://twitter.com/EuroLeague/status/1349801005035171842

Berliini Alba võitis Milano vastu avaveerandi 18:13.

Baskonia koosseisus on tavapäraselt olemas ka Sander Raieste, kuid mänguaega pole ta paraku Euroliigas viimasel ajal teeninud.

Anadolu Efes sai lõpuks ülikindla 99:60 võidu. (26:19, 26:17, 23:10, 24:14). Sertac Sanli viskas võitjate resultatiivseimana 19 silma. Shane Larkin lisas 15 punkti. 12 silma said kirja Bugrahan Moerman ja Bryant Dunston. Himki poolelt kogusid kahekohalise punktiarvu Jordan Mickey (14), Aleksei Šved (13) ja Devin Booker (10). Himki on kaotanud juba 12 mängu järjest Euroliigas.

Vasilije Micic jõudis Euroliigas 1500 punktini!https://twitter.com/EuroLeague/status/1349793916422410244

Maccabi algviisik Baskonia vastu.https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1349792081737355270

Baskonia algviisik:https://twitter.com/Baskonia/status/1349792643757330435

Nüüd on algamas ka teised mängud: Baskonia - Maccabi, Berliini Alba - Milano.

Kolmanda veerandi lõpuks on Himki kaotusseis juba 46:75. Missuguseks koguneb lõppskoor?

Shane Larkin ja Co on 13 minutit enne normaalaja lõppu kasvatanud edu juba 70:42 peale. Himki hooaeg on saamas järjekordset tagasilööki.https://twitter.com/EuroLeague/status/1349788636355710982

Vot niimoodi lõpetas Dunston avapoolaja. Nüüdseks on käimas juba kolmas veerandaeg, mida Anadolu Efes juhib 7:3.https://twitter.com/EuroLeague/status/1349784745497014275

Poolajaks kasvatas Anadolu Efes vahe juba 52:36 peale. Türgi klubi ründemängu on vedanud Shane Larkin (14p) ja Bryant Dunston (12p). Aleksei Švedi arvel on Himki parimana 13 punkti.

Ilus lahendus Himki meestelt.https://twitter.com/EuroLeague/status/1349778069444288514

Türgi klubi võitis Himki vastu avaveerandaja 26:19.

Kohtumine on alanud!

Tervist, korvpallisõbrad! Juba peagi on algamas päeva esimene kohtumine Anadolu Efesi ja Himki vahel.