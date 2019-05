OTSEBLOGI | Euroliiga Final Fouril Türgi klubide suur vastasseis, favoriit Fenerbahce ja üllatusvõimeline Anadolu Efes

Poolfinaalide eelse pressikonverentsi kokkuvõte, sõna saavad kõik neli peatreenerit:

'The #ELCrossover' podcast was there to capture the highlights of today's Opening Press Conference...



Special #F4GLORY Episodes coming soon!





Some of the best quotes from the #F4GLORY Opening press conference 🗣



Click the link below to see more quotes from the press conference



Tänases varasemas poolfinaalis, Eesti aja järgi algusega kell 19.00, lähevad kokku kaks Istanbuli meeskonda, põhiturniiri võitja Fenerbahce ja esmakordselt nii kõrgele küündinud Anadolu Efes.

Fenerbahcele on see viies järjestikune Euroliiga Final Four. Võitnud on nad korra, 2017. aastal. Fenerbahce peatreener Željko Obradović jahib kümnendat Euroliiga võidutrofeed. Pretsedenditu. Küll on meeskonnal sel korral probleeme koosseisuga. Vigastustega jäävad Final Fourilt eemale Joffrey Lauvergne ja Luigi Datome, küsimärgi all on Jan Vesely ja Nikola Kalinici osalemine.

Anadolu Efes on teinud Ergin Atamani käe all lausa uskumatu ümbersünni. Mullu lõpetati Euroliiga põhiturniir viimasel kohal (7-23). Praktiliselt kõik mängijad saadeti laiali ja uus kooslus jõudis Final Fouri. Seda ei juhtu just ülemäära tihti.

Fenerbahce ja Anadolu Efes on käesoleval hooajal erinevate liigade raames kohtunud juba kuus korda. Euroliiga põhiturniiril jäid mängud 1-1.

Esimese poolfinaali otseblogi: