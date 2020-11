OTSEBLOGI | Edu maha mänginud CSKA pääses Euroliigas ehmatusega, Maccabi juhib Žalgirise vastu 30 punktiga!

Korvpalli Euroliiga (12.11)

Maccabi edu on juba 28 punkti - 51:23. Kui kodumeeskond on tabanud kümnest kaugviskest 9 (!), siis Žalgiris pole veel ühtegi kolmest tabanud (0/4).

Alba on võitnud Olympiakose vastu avapoolaja 35:24.

Teise veerandi keskel on tablool uskumatud numbrid: Maccabi 41, Žalgiris 16.

Berliini Alba on Kreekas hoos ja juhib Olympiakose vastu 30:16.

Maccabi meestel on kaugvisetel käsi soe - siiani 7-st kuus korvis!

Maccabi on teinud teisel veerandil 10:0 spurdi ja juhib juba 34:14!

Maccabi lõpetas avaveerandi 12:2 vahespurdiga ja läks lühikesele pausile eduseisus 24:14.

CSKA kangelane:

Alba võitis Olympiakose vastu avaveerandi 22:10.

Maccabi ja Žalgirise mäng on avaveerandi keskel viigis 12:12, Alba juhib Olympiakose vastu 17:7.

Moskva CSKA võitis Baskonia 89:86. Darrun Hilliard viskas oma endise koduklubi vastu koguni 31 punkti, tabades kümnest kaugviskest seitse.

Fall vähendab veel vahe 86:89-le.

Milutinov tabab vabavisked seisuks 89:84. Jäänud 9 sekundit.

Henry eksis kaugviskel ja tundub, et CSKA saab raske võidu.

Vildoza eksis kolmesel. Milutinovi vastu tehti viga.

Alanud on ka Olympiakose - Alba ja Maccabi - Žalgirise kohtumised.

Hilliard vastab kolmesega - 87:84. Jäänud 23 sekundit.

Kui mängida jääb 37 sekundit, toob Henry vise tabloole viigi 84:84.

Clyburni kahepunktivise viib CSKA 41 sekundit enne lõppu 84:82 juhtima.

Henry vabavisked toovad tabloole viigi 82:82! Lõpuni jääb 48 sekundit.

Baskonia on teinud 9:0 spurdi! Seis on 1.19 enne lõppu 82:80 CSKA-le...

Poolteist minutit enne lõpusireeni on CSKA edu kahanenud 82:76-le.

Shengelia kolmene teeb seisuks 82:71.

Neli minutit enne lõppu on CSKA edu vähenenud 79:71-le.

CSKA on teinud viimasel veerandil 11:6 spurdi ja juhib turvaliselt 77:64.

34. minutil juhib CSKA 75:62.

32. minutil teeb Clyburni kolmene kodumeeskonna eduks 72:60.

CSKA juhib otsustava veerandi eel 66:58. Nüüd on Raieste ainus Baskonia mängumees, kes pole veel platsile saanud.

26. minutiks on CSKA eduseis 59:47. Endine Baskonia mängumees Darrun Hilliard on visanud juba 25 punkti (visked mängust 10/12).

Vahe püsib 10-punktilisena - 51:41.

23. minutil juhib CSKA 49:39.

CSKA koduhallis on täna tribüünidel 2745 inimest.

Teine poolaeg on alanud.

Moskva CSKA on võitnud avapoolaja 12 punktiga, 47:35. Paraku Sander Raieste nende kümne mehe hulka ei kuulunud, kes Hispaania klubi eest väljakule pääsesid.

Baskonial on väljakul käinud üheksa meest. CSKA juhib poolajavile eel 42:33.

Hacketti kolmene tegi seisuks juba 39:26, kuid Dragic vastas samuti kaugviskega - 39:29.

Vahe käriseb taas 10-punktiliseks - 36:26 CSKA-le.

Teise veerandi keskel on CSKA edunumbrid 31:24.

12. minutil on skoor 26:20. Raieste pole ka teise veerandi alguses platsile saanud.

Moskva CSKA on võitnud Baskonia vastu avaveerandi 23:16.

Nüüd on mõlemad klubid juba üle kahe minuti kuival olnud ning seis püsib endiselt 21:10.

Baskonial on juba platsil käinud üheksa meest, paraku mitte Raieste.

Venelaste viskekindlus on kadestamisväärne - kahesed 8-st 7 (88%), kolmesed 2-st 1 (50%), vabavisked 4-st 4 (100%).

CSKA on visanud kuue minutiga juba 21 punkti ja juhib 21:10.

Avaveerandi keskel juhib CSKA 15:8. Raieste pole siiani mängu saanud.

CSKA on spurtinud kolme minutiga ette 11:5. Veel pool minutit tagasi oli seis isegi 11:2.

CSKA ja Baskonia mäng on alanud. Sander Raieste kuulub 12 Baskonia mängumehe hulka. Loodetavasti saab ta täna ka väljakule.

Baskonial tuleb täna rinda pista koguni nelja oma eksmängijaga, kuna CSKA-s pallivad hetkel nii Mike James, Johannes Voigtmann, Darrun Hilliard kui Toko Shengelia.

Baskonia alustab sellise algviisikuga:

Tere, korvpallisõbrad! Kohe algab Euroliigas CSKA ja Baskonia mäng.

