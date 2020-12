OTSEBLOGI | CSKA võitis ja tõusis ainuliidriks, Žalgiris mängib Raieste koduklubi Baskoniaga

Korvpalli Euroliiga (15.12)

Tundub, et täna ei jäta Žalgiris midagi juhuse hooleks - kolmanda veerandi järel juhitakse Baskonia vastu juba 68:47. See neljandik kuulus leedukatele 24:11.

Žalgirise edu on kasvanud 28ndaks minutiks 17 punktile - 61:44.

Milano Olimpia on kasvatanud 3. veerandi lõpuks Fenerbahce vastu edunumbrid juba 68:48-le.

Nüüd on alanud ka õhtu viimane mäng, kus Ateena Panathinaikos võõrustab Madridi Reali.

Leedukad teevad vahespurdi ja juhivad kolmanda veerandi keskpaigaks 55:40. Raieste pole jätkuvalt mängu saanud.

Žalgirise edu püsib - 49:40.

Crvena Zvezda on võitnud Berliini Alba vastu avapoolaja 37:34.

Õhtu esimene mäng on lõppenud: Moskva CSKA võitis koduväljakul Istanbuli Anadolu Efesit 100:65 ning tõusis ainuliidriks. Venemaa klubil on tabelis 11 võitu ja 3 kaotust. Will Clyburn tõi CSKA parimana 22 punkti (visked mängust 7/11).

Žalgiris tegi hea esimese poolaja ja võitis Baskoniat 44:36.

Žalgirise edu püsib - 44:33. Leedukate kaugvisked 64% (9/14).

CSKA on visanud 37 minutiga juba 96 punkti ja juhib Anadolu Efesi ees 96:62.

Žalgiris jätkab heas viskehoos ning juhib teise veerandi kuuendal minutil Baskonia vastu 10 punktiga, 39:29. Raieste pole mänguaega saanud.

Milano Olimpia võitis Fenerbahce vastu avapoolaja 44:35.

Žalgiris juhib teise veerandi neljandal minutil 35:29.

Tabeli teise poolde kuuluvate meeskondade mängus on Crvena Zvezda võitnud Berliini Alba vastu avaveerandi väga madala skooriga 16:15.

CSKA on kasvatanud kolmanda veerandi lõpuks oma edu Anadolu Efesi ees juba 74:49-le. Darrun Hilliard on toonud 16 punkti. Külaliste korvikütt Shane Larkin on saanud mängust korvi vaid ühe viske kaheksast ning püsib nelja punkti peal.

Žalgiris juhib avaveerandi järel Baskonia vastu 25:22. Leedukad on tabanud kaugviskeid 8-st 5 (62,5%).

Kaheksandal minutil juhib Žalgiris 20:17.

Grigonis jätkab kolmepunktivisetel suurepärase protsendiga - täna kahest kaks - ning Žalgiris juhib avaveerandi keskel 13:10.

CSKA läheb Anadolu Efesi vastu oma teed - kolmanda veerandi keskel on venelaste eduseis juba 57:36. Seda veerandit on alustatud 10:2 spurdiga.

Milano Olimpia võitis võõrsil Fenerbahce vastu avaveerandi napilt 26:25.

Kahe ja poole minuti järel on Žalgirise ja Baskonia mäng viigis 5:5.

Žalgirise ja Baskonia mäng on alanud.

Moskva CSKA võitis Anadolu Efesi vastu teise veerandi kuue punktiga (27:21) ja juhib poolajavileks 47:34.

Peatselt algab Istanbuli Fenerbahce - Milano Olimpia (9.45) mäng ning siis kell 20.00 tulevad väljakule ka Kaunase Žalgiris ja Vitoria-Gasteizi Baskonia.

CSKA on võitnud Anadolu Efesi vastu avaveerandi 20:13.

Õhtu esimeses kohtumises lähevad kell 19.00 vastamisi liidrikohta jagav Moskva CSKA (10 võitu - 3 kaotust) ja Istanbuli Anadolu Efes (7-6).

Tere, korvpallisõbrad. Täna jätkub korvpalli Euroliiga viie mänguga. Aset leiab ka Sander Raieste koduklubi Vitoria-Gasteizi Baskonia ja Leedu gigandi Kaunase Žalgirise vastasseis.