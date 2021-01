OTSEBLOGI | CSKA sai Euroliigas üllatuskaotuse, Raieste koduklubi Baskonia võtab vastu Žalgirise

Baskonial on käsil neljamänguline kaotusteseeria ning nad on langenud turniiritabelis üheksa võiduga (22-st mängust) 13. kohale. Žalgiris on viimasest kümnest mängust võitnud kaheksa ning jagab 13 võiduga 6. kohta.

Tänases esimeses kohtumises sai Moskva CSKA kodus Müncheni Bayernilt üllatuskaotuse 66:69. Sakslased pöörasid mängu enda kasuks lõpuminutil, kui esmalt tabas Jalen Reynolds kahepunktiviske seisuks 68:66 ning seejärel realiseeris Dennis Seeley ühe vabaviske kahest. Lõpusekundil eksis Darrun Hilliard kolmepunktiviskel.

Tänased mängud:

19.00 Moskva CSKA - Müncheni Bayern 66:69

21.00 Berliini Alba - Madridi Real

21.00 Ateena Panathinaikos - Valencia

21.45 Belgradi Crvena Zvezda - ASVEL

22.00 Vitoria-Gasteizi Baskonia - Kaunase Žalgiris

