OTSEBLOGI | CSKA pikendas Euroliigas võiduseeriat, Raieste koduklubi kaotas Saksamaal

Korvpalli Euroliiga (18.12)

Himki juhib poolajavileks Asveli vastu 51:43. Venemaa klubi on tabanud kaugviskeid 64%-ga (7/11).

Maccabi oli avaveerandil Barca vastu hoos: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340029561023721474

Müncheni Bayern jätkas heas hoos ja alistas koduväljakul Baskonia 77:66. Jalen Reynolds oli võitjate parim 21 punkti ja 9 lauapalliga. Sander Raieste oli ainus Baskonia mängumees 12-st, kes varumeeste pingilt platsile ei saanud. https://twitter.com/EuroLeague/status/1340030923467857923

Maccabi võitis Barcelona vastu avaveerandi 17:12. Olympiakos on 3. veerandi lõpuks Reali vastu peal 51:49.

Ilus ja tulemuslik rünnak Maccabi meeste esituses: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340027934195802112

Võimas kulp: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340027687109320705

Ka liidri Barcelona ja Tel Avivi Maccabi mäng on käimas. Iisraeli klubi juhib avaveerandil 13:10.

Himki viskas avaveerandil lausa 29 punkti ja juhib Asveli vastu 29:20.

Baskonia pole juba pool veerandit punktigi saanud ja kaotusnumbrid on kasvanud 50:65-le. Paraku pole peatreener Raiestet siiani mängu usaldanud.

Baskonia on lõpuveerandi alguses kolm minutit kuival ja jääb kaotusseisu 50:63.

Baskonia kaotab Müncheni Bayernile otsustava neljandiku eel 50:58. https://twitter.com/EuroLeague/status/1340023501873287168

Belgradi Crvena Zvezda lõpetas oma viiemängulise kaotusteseeria ja alistas koduväljakul Valencia 76:73. Jordan Loyd oli võitjate parim 20 punktiga.

Kolmanda veerandi keskel juhib Bayern Baskonia vastu 50:42, Real on võitnud väga korvidevaese avapoolaja Olympiakose vastu 31:30.

Kulp Olympiakose ja Reali mängust: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340014632535269376

Olympiakose ja Reali kohtumises on lõpule jõudnud avaveerand - korvidevaeses mängus on seis viigis 12:12. Mõlema meeskonna visketabavus on alla 30%.

Belgradis käib tõeline põnevuslahing - kolmanda veerandi järel on Crvena Zvezda ja Valencia mäng viigis. https://twitter.com/valenciabasket/status/1340013641840652288

Bayern võitis Baskonia vastu avapoolaja 38:30. Hispaanlased suutsid lõpuminutitega vahet oluliselt vähendada. Raieste pole jätkuvalt mängu saanud. https://twitter.com/FCBBTogether/status/1340014795827896320

Baskonia on suutnud teisel veerandil visata vaid 8 punkti ning on jäänud Bayerni vastu kaotusseisu 23:38.

Bayern on alustanud teist veerandit vahespurdiga ning juhib Baskonia vastu 26:17.

Selline ilus rünnak Belgradis toimuvast mängust: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340006491529633792

Baskonia kaotas Bayernile avaveerandi 15:18. Sander Raieste pole platsile saanud.

Crvena Zvezda võitis Valencia vastu teise veerandi 11 punktiga (25:14) ning sai poolajavileks edu 45:36.

Moskva CSKA võitis päeva esimeses mängus Peterburi Zeniiti 83:65 ja tõusis vähemalt paariks tunniks ainuliidriks. Mike James viskas mängu parimana 20 punkti, jagas 7 resultatiivset söötu, võttis 6 lauapalli ja tegi 4 vaheltlõiget.

Baskonia on pääsenud avaminutitega 8:3 juhtima.

Šved valmistub Asveliga mänguks: https://twitter.com/EuroLeague/status/1340002338027819015

Bayerni ja Baskonia mäng on alanud. Enne tänast on Bayern (9-5) neljandal ja Baskonia (6-7) 11. kohal.

Valencia võitis võõrsil Crvena Zvezda vastu avaveerandi 22:20. Moskva CSKA liigub kindla võidu suunas - kolmanda veerandi lõpuks juhitakse Zeniidi vastu 66:49. https://twitter.com/cskabasket/status/1340000010763689986

Baskonia tänane algviisik Bayerni vastu: https://twitter.com/Baskonia/status/1339998820978094082

Baskonia meeskonna soojendus: https://twitter.com/Baskonia/status/1339991275911655430

Baskonia mehed enne väljakule jooksmist: https://twitter.com/Baskonia/status/1339995689720434688

Nii lõpetas Mike James avapoolaja Moskvas: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339992389822373888

Nüüd on alanud ka õhtu teine mäng: Belgradi Crvena Zvezda - Valencia. 20.30 alustab Baskonia võõrsil Müncheni Bayerni vastu.

Selline uhke läbimurre: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339988532924919814

CSKA on saanud poolajavileks Zeniidi vastu 14-punktilise eduseisu 45:31. Kodumeeskond mängis vahe sisse viimase kahe ja poole minutiga, mil tehti 8:0 spurt.

Selline ilukorv päeva avamängust: https://twitter.com/EuroLeague/status/1339984170794278919

CSKA on võitnud Zeniidi vastu avaveerandi 24:17. Darrun Hilliard on toonud juba 11 punkti. https://twitter.com/cskabasket/status/1339984309147619332

https://twitter.com/cskabasket/status/1339975910523621381

Tere, korvpallisõbrad! Õhtu esimene mäng liidri Moskva CSKA (11-3) ja Peterburi Zeniidi (8-4) vahel on alanud.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1339928534115119104