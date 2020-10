OTSEBLOGI | CSKA avas pärast põnevat lahingut võiduarve, Valencia lustib Reali vastu

Ka reedesse päeva mahub ridamisi põnevaid kohtumisi. Moskva regiooni Himkil on probleeme nii mängijate vigastuste kui koroonaviirusega, kuid venelased peavad ülehomme kohtuma Kaunase Žalgirisega.

Arvatavasti ei saa pea pooled mängijad Himkit esindada. Aleksei Šved, Greg Monroe ja Stefan Jovic on vigastatud, koroonaviiruse positiivse proovi andsid Janis Timma, Jordan Mickey ja Jevgeni Voronov.

Kui Mickey ja Timma järgmised koroonatestid on negatiivsed, võib neil avaneda võimalus mängida. Voronov on haige ja ilmselt ei saa mängus osaleda. Errick McCollum on pärast Ameerika reisi kohustuslikus karantiinis.

Lätist pärit tagamängija Dairis Bertans on valmis Himki klubi esindama. Esimese vooru mängus Ateena Panathinaikose vastu ei tabanud ta viimastel sekunditel kolmepunktiviset ja Himki kaotas 76:78. Tolles mängus korjas ta siiski 14 punkti, kuid tabas vaid ühe kolmese seitsmest.

Barcelona klubis, keda esindab lätlane Rolands Šmits, haigestusid koroonaviirusesse peatreener Šarūnas Jasikevičius ja tema abiline Darius Maskoliunas. Nad ei sõida Peterburi, kus Barcelona kohtub reedel kohaliku Zeniidiga.

Esimeses voorus võitis Barcelona Moskva CSKA-d 76:66. CSKA-s diagnoositi seejärel koroonaviirus teatavasti Nikola Milutinovil, Semjon Antonovil ja lätlasel Janis Strelnieksil.

Reedel ei mängi Milano Armani vastu Villeurbanne´i ASVELit esindav lätlane Rihards Lomazs, kes on kimpus vigastusega. Prantsuse tiim kaotas esimeses voorus Valencia meeskonnale 63:65.

Baskonia klubi on kui Balti mängijate ühisrinne. Eestlane Sander Raieste, lätlane Arturs Kurucs ning leedukad Rokas Giedraitis ja Tadas Sedekerskis võitlevad reedel Belgradis Crvena Zvezda vastu. Hooaja esimeses mängus alistati kodus Real Madrid 76:63. Raieste ei toonud sealt punkte, kuid võttis kolm lauapalli. Kurucs mängis vaid ühe minuti.

Telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3 kannavad korvpalli Euroliiga teisest voorust üle kuus mängu.

Euroliiga ajakava:

Neljapäev, 8. oktoober

20:00 Moskva CSKA - Tel Avivi Maccabi