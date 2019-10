Ootamatult vallandatud David Blatt: Olympiakoses on liiga palju probleeme

"Ma ei tahaks oma haigust vabanduseks tuua, kuid klubi juhtidega arutelus pidin olema aus, et mul on nüüd teatud piirangud," sõnas Blatt, kes avalikustas eelmisel kuul, et põeb rasket pea- ja seljaaju haigust multipleksskleroos.

"Kuid kui see (haigus) kõrvale jätta, siis võib öelda, et Olympiakoses on liiga palju probleeme. Me oleme mänginud vaid korra ja pole hooaega hästi alustanud. Istusime seetõttu maha ja leidsime, et kõigile on parem, kui ma lahkun. Mingit okast hinge ei jäänud, lahkun sõbralikult," lisas Blatt.

Kogenud treener lisas, et ta pole tippkorvpalliga lõpparvet teinud ja ootab kindlasti uut väljakutset.