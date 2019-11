Olympiakose tähed ähvardavad Kreeka koondist boikoteerida

Kolm Olympiakose meest vihjasid, et kuna nende koduklubi ja Panathinaikose vahel on "tõsine sõda", ei pruugi nad järgmise aasta olümpia kvalifikatsiooniturniiriks Kreeka koondisele appi minna.

Keerulises olukorras on ka Kreeka korvpalliliit, sest nemad polnud Pitinot palgates teadlikud, et kogenud ameeriklane plaanib ka klubikorvpallis jätkata. Otse vastupidi, Pitino olevat neile kinnitanud, et Euroopas ta meeskondi juhendama ei hakka.

Pitino saatis täna meediale avaliku pöördumise, kus kinnitas, et töö Panathinaikoses pole rahvuskoondisega kuidagi seotud. "Mul on suur austus kõigi Kreeka klubide suhtes. Rahvuskoondisel pole klubidevahelise rivaalitsemisega midagi pistmist, seal mängimine on kõigile korvpalluritele suur au. Ma valin koondisse 12 meest, kes annavad endast parima ja aitavad meil võita," seisab Pitino pöördumises.

Tasub meenutada, et 2008. aastal oli sunnitud Kreeka koondise peatreeneri kohast loobuma Panagiotis Giannakis, sest ta võttis vastu töö Olympiakoses.

Kreeka koondisel tuleb 2020. aasta Tokyo olümpia kvalifikatsiooniturniiril kohtuda Hiina ja võõrustaja Kanadaga. Olümpiale pääsuks tuleb see grupp võita ning seejärel alistada ka B-grupi - kus mängivad Uruguay, Tšehhi ja Türgi - võitja.