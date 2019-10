Obradovic Fenerbahce kehvast algusest: minu töö on panna mängijad paremini tegutsema

Kolmapäeval tunnistati võõrsil Tel Avivi Maccabi 67:55 paremust.

"Te olete näinud mu mehi mängimas. Te tunnete neid. Te teate, et see pole nende päris tase," rääkis Fenerbahce peatreener Željko Obradovic pärast kohtumist. "See on treeneri ülesanne. Minu töö on panna mängijad paremini tegutsema."

"See on minu tiim ja mängijad on minu hoolealused," jätkas legendaarne peatreener. "Ma jään nende kõrvale ja usaldan neid edasi."

Fenerbahce viskas Maccabi vastu vaid 55 punkti, mis on nende tänavuse hooaja negatiivne rekord. Esimesel poolajal saadi seejuures kirja vaid 21 silma. "Mängisime teisel poolajal veidi paremini. Ausalt öelda on võimatu mängida korvpalli nii kehvasti, kui me seda esimesel tegime."

Fenerbahce hoiab ühe võidu ja nelja kaotusega Euroliigas eelviimast kohta. Hooaeg jätkub Türgi klubi jaoks juba sel reedel, kui võõrustatakse Kaunase Žalgirist.