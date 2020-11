Neljas Olympiakose korvpallur andis positiivse koroonatesti, Barcelonaga mäng lükati edasi

Delfi Sport RUS

Olympiakose mängija Livio Jean-Charles (paremal) Foto: imago images/ANE Edition/Scanpix

Kreeka korvpalliklubi Piraeuse Olympiakos kinnitas, et nad on oma meeskonnas avastanud juba neli koroonahaiget. Viimaste testide tulemused selgusid täna keskpäeval ning Euroliiga on juba otsustanud kreeklaste selle nädala mängud edasi lükata.