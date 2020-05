NBA-st Euroopasse naasnud staar: tegin sammu edasi

"On mängijaid, kes tahavad olla NBA-s isegi siis, kui nad ei saa platsile. Aga Euroopas on korvpalli tase väga kõrge, nii Euroliigas kui ka Hispaania liigas. Minu jaoks on see karjääris samm edasi. Nüüd on mul võimalus taas midagi tõestada," rääkis Mirotic.

Aeg-ajalt ka Hispaania koondist esindanud ääremängija oli 2019. aasta juuni lõpus lähedal Utah Jazzi kolme aasta pikkuse lepingu vastuvõtmisele, aga ta mõtles viimasel hetkel ümber.

"Mu naine ütles Kreekas puhkusel olles, et teeksin seda, mis teeks mind õnnelikuks. Olin juba lennukile minemas, et Salt Lake City'sse sõita, aga hakkasin viimasel hetkel mõtlema, miks NBA-d mulle ikkagi vaja on. Miks ma ei ole praegu oma pere juures, vaid hakkan USA-sse lendama? Vabandasin Jazzi ees, et kohtumisele ei tulnud," meenutas Mirotic.

"Mõtlesin, et aeg on Euroopasse naasta ja oma karjääris midagi suuremat korda saata. Minu jaoks on kõige tähtsam olnud mängu nautida, olla võistkonnas oluline lüli ja tiitleid võita. Kui tunnen, et ma pole sellises keskkonnas, lähen ära. Vajan väljakutseid, tunda ennast olulisena ja visata otsustavaid viskeid," lisas ta.