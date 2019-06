Nando de Colo lahkus Moskva CSKA-st: vajan uut väljakutset

Viis hooaega CSKA-s veetnud ja tänavu Euroliiga võitjaks kroonitud De Colo lahkus vabaagendina.

"Võitsin CSKA-s kõik, mis võimalik. Nüüd ma arvan, et mul on aeg midagi muuta. Otsin uue väljakutse, et jätkata kõrgeimal tasemel mängimist," sõnas De Colo CSKA kodulehekülje vahendusel.