Moskva CSKA pikendas olulise mängumehega lepingut

Eelmisel suvel Baskoniast CSKA-sse siirdunud 27-aastane Hilliard sõlmis uue kontrahti, mis kestab kuni järgmise hooaja lõpuni.

Tänavu koroonakriisi tõttu poolikuks jäänud hooajal näitas Hilliard end hea kaugviskajana, tabades kolmeseid 41,2%-ga (86-st 35). Ta oli Moskva tippklubi teine korvikütt Mike Jamesi järel, tuues keskmiselt 11,1 punkti mängu kohta. Euroliigas jäi tema arvele keskmiselt 10,6 punkti.

"Olen väga õnnelik, et saan CSKA-s mängimist jätkata. Tunnen ennast meie meeskonnas suurepäraselt. Meil on treenerite brigaadiga väga hea üksteisemõistmine ning me peame, kui suurepärased võimalused meil on," sõnas Hilliard lepingu pikendamise järel.

Peatreener Dimitris Itoudis märkis, et kogu meeskond hindab Hilliardi panust ning ta ootab, et ameeriklane areneb järgmisel hooajal veelgi edasi, tõustes üheks Euroopa tippmängijaks.