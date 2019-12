Moskva CSKA peab nädala jooksul kaks ajaloolist kodumängu

Seni oli CSKA pidanud kõik kodumängud Moskvas. Aastakümneid on mängitud Aleksander Gomelski nimelises spordihallis, viimastel aastatel on Euroliiga mängudeks kolitud suuremale Megasport Arenale. Tänavu tuli Euroliiga kalender välja nii hilja, et selleks ajaks olid mõlemad saalid juba erinevate kontsertide ja etenduste jaoks broneeritud.

Kaliningradi hall mahtutab 7000 pealtvaatajat, Venemaa spordiavalikkusele on see tuntud meeste ja naiste võrkpallikoondise kodusaalina.

CSKA hoiab Euroliigas 10 võidu ja 5 kaotusega viiendat kohta, tänane vastane Milano on 8 võidu ja 7 kaotusega kaheksas.