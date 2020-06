Moskva CSKA palkas võimsa tsentri

25-aastane Milutinovic sõlmis Eurohoopsi andmetel CSKA-ga kolme hooaja pikkuse lepingu.

"Pärast viit aastat Olympiakoses oli minu jaoks just õige aeg keerata oma karjääris uus lehekülg," teatas serblane lepingu allkirjastamise järel. "Senise karjääri jooksul on kõik otsused olnud enamasti rasked, kuid mitte see. Tegemist on suure ja võimsa ajalooga klubiga, neil on president, kes elab meeskonna nimel, tituleeritud peatreener, suurepärane organisatsioon ning võimas ja ilus Moskva linn."

Tänavusel Euroliiga hooajal kogus Milutinovic enne koroonakriisi keskmiselt 10,3 punkti, 8,2 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu mängu kohta.

Eelmisel nädalal oli CSKA-st lahkunud neljakordne Euroliiga meister Kyle Hines, kes lõpetas kontrahti ennetähtaegselt ja liitus Milano Olimpiaga.