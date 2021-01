Moskva CSKA lahendas erimeelsused ameeriklasega: jätkame üheskoos

Vahepeal mängukeeldu kandnud James liitub homme uuesti klubi treeningutega ja võib juba esmaspäeval mängida VTB Ühisliigas Zielona Gora vastu.

James teatas CSKA pressiavalduse vahendusel, et tal on viimastel nädalatel olnud isiklikke probleeme. "8. jaanuaril suri minu vanaisa vähki ja sellest hetkest alates on see mõjutanud minu professionaalset elu. Mul on klubiga olnud vasturääkivusi, mis jõudsid ka meediasse. Tunnistan, et ei lahendanud esile kerkinud probleeme kõige paremini. Tahan tänada inimesi, kes jätsid need vastuolud selja taha, et saaksime koos jätkata," teatas James.

CSKA president Andrei Vatutin märkis omalt poolt: "Meil oli teatud probleeme, kuid ma ei taha neist üksikasjalikult rääkida, see oli meie sisemine asi. Asjade korrastamine ja osapoolte seisukohtade kuulamine võttis palju aega. Pärast Berliinist naasmist kogunesime meeskonnana ja rääkisime kõigest ausalt, proovisime ühiste huvide nimel leida professionaalset lahendust. Olime otsuse langetamisel üksmeelsed, mis oli minu jaoks väga oluline. Mike jääb meie meeskonna liikmeks, liigume edasi üheskoos."

James on olnud tänavu Euroliigas üks CSKA liidritest. Tema arvel on 20 mänguga keskmiselt 19,9 punkti, 5,8 resultatiivset söötu ja 3,5 lauapalli.