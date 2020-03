Moskva CSKA juhendaja võib saada Luka Doncici treeneriks

"Itoudis on tore inimene ja suurepärane professionaal. Olen temaga kontaktis olnud," rääkis Erjavec väljaandele Dvenik.

Sloveenia koondis tuli 2017. aastal Euroopa meistriks. Toona juhendas võistkonda Igor Kokoškov, kellest on nüüdseks saanud Serbia koondise loots.

Alates 2017. aasta sügisest on koondise peatreener olnud Rado Trifunovic, aga liidrite puudumise tõttu ei suudetud 2019. aasta MM-finaalturniirile pääseda.

Küll püsib Sloveenial võimalus pääseda Tokyo olümpiale. Selleks tuleb neil võita turniir, mis pidi algselt 23.-28. juunini toimuma Kaunases. Sloveenia kuulub ühte alagruppi Poola ja Angolaga, teises grupis on Leedu, Venezuela ja Lõuna-Korea.

Koondise liider Luka Doncic on lubanud Sloveeniale appi tulla, varasem vedur Goran Dragic kinnitas jaanuaris, et tema koondisekarjäär on igal juhul läbi.