MMil säranud 39-aastane Luis Scola naaseb Euroliigasse

Itaalia tippklubi mänedzer Christos Stavropoulos kinnitas, et Scola allkirjastas nendega lepingu 2019/20 hooaja lõpuni. Viimati mängis vanameister Euroliigas 12 aastat tagasi, kui esindas Baskoniat.

"Olen väga elevil, et saan oma karjääri selles staadiumis esindada Milano Olimpiat. See on veelgi erilisem seetõttu, et mul avaneb võimalus mängida sellise peatreeneri kui Ettore Messina käe all. See saab vahva olema," lausus viimased hooajad Hiinas mänginud Scola.

Argentiinlase agent oli mõned päevad tagasi teada andnud, et Scola peab läbirääkimisi nii Boca Juniorsi, Madridi Reali kui Olimpiaga.

MM-finaalturniiril Hiinas näitas Scola muljetavaldavat mängu ning kogus keskmiselt 17,9 punkti ja 8,1 lauapalli.