Milano Olimpia palkas ameeriklasest korviküti

Punter alustas eelmist hooaega Olympiakoses, kuid pärast 11 mängu kolis ta Crvena Zvezdasse, kus tõusis üheks põhitegijaks. Serbia tippklubis jäi tema arvele 12 Euroliiga mänguga keskmiselt 15,9 punkti.

Milano on olnud sel kevadel tiimi koostamisel väga aktiivne - lepingut on pikendatud Jeff Brooksi ja Kaleb Tarczewsky`ga, juurde on toodud lisaks Punterile Malcolm Delaney ja Kyle Hines ning klubist on lahkunud Luis Scola, Amedeo Della Valle ja Christian Burns.