Madridi Realis avastati koroonaviirusega nakatunud mängija, kõik superstaarid pandi karantiini

Juhtumi tõttu pidid karantiini minema nii Reali korv- kui ka jalgpallimeeskonna mängijad.

Kuigi Reali korv- ja jalgpallurid treenivad eraldi, on neil klubi spordilinnakus suur võimalus omavahel kokkupuutumiseks, kirjutas väljaanne Marca.

Praegu on teada, et korvpallurid on karantiinis vähemalt 14 päeva. Korvpalli Euroliiga teatas täna, et hooaeg on teadmata ajaks peatatud.

Reali jalgpallivõistkonnal oleks homme pidanud ees seisma koduliiga mäng Eibariga, aga klubi teatel see karantiini tõttu toimuda ei saa.

Hispaania jalgpalli kõrgliiga juhid teatasid Reali mängumehe haigestumise taustal, et järgmise kahe mänguvooru kohtumised on peatatud. Teates lisati, et jälgitakse teravalt edasisi arenguid ning sellest tulenevalt tehakse peagi järgmised otsused.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

