Madridi Reali president haigestus koroonaviirusesse

"Real Madrid C. F. soovib teatada, et meie president Florentino Pérez on andnud COVID-19 testimisel, mida ta perioodiliselt läbib, positiivse tulemuse, kuigi tal pole mingeid sümptomeid," seisab klubi pressiavalduses.

73-aastane Perez täidab Realis presidendi kohuseid teist ametiaega. Esmakordselt juhtis ta Madridi tippklubi aastatel 2000-2006, teiseks ametiajaks valiti ta presidendiks 2009. aastal.

Jaanuaris põdes koroonaviiruse läbi ka Reali jalgpalliklubi peatreener Zinedine Zidane, kuid tänaseks on ta meeskonna juurde naasnud.