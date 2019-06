Madridi Reali mängumees soovib naasta NBA-sse

"Tahan taas NBA-s mängida, see on minu isiklik soov," rääkis mehhiklane Hispaania meediale. "Ma ei oska öelda, kas see on hüvastijätt (Madridi Realiga - toim). Kui ma ei pääse NBA-sse, oleks mu esimene eelistus Madrid, aga see ei sõltu enam minust."

"Mõned variandid mul on, aga me teame, kuidas asi käib," jätkas Ayon. "NBA töötab nii, et milleski ei saa täielikult kindel olla. Mulle väga meeldiks, kui mul oleks kindel variant ja siis saaksin oma võimalusi kaaluda."

Ayon võitis tänavu Reali särgis neljanda Hispaania meistritiitli. "Kõik tahaksid lahkuda meistrina. Minu tuleviku osas pole praegu siiski midagi kindlat."

Ayon liitus Realiga 2014. aastal ja on selle perioodi jooksul võitnud neli Hispaania meistritiitlit, kaks Euroliiga karikat ning kolm Hispaania karikat. Selle eelnenud kolm hooaega mängis mehhiklane NBA-s, esindades aastate jooksul New Orleans Hornetsit, Orlando Magicut, Milwaukee Bucksi ja Atlanta Hawksi. Tema arvel on seni kogunenud 135 NBA kohtumist.