Madridi Reali mängumees on koroonaviirusest paranenud

29-aastasel ameeriklasel avastati koroonaviirus 12. märtsil. Koheselt pandi karantiini nii Reali korv- kui ka jalgpallimeeskonna mängijad karantiini.

"Kõik on meeskonnas terved," teatas Fernandez neljapäeval sotsiaalmeedia vahendusel. "Trey on täielikult taastunud ning kõikidel liikmetel läheb hästi."

Kas ja millal Madridi Reali jaoks hooaeg jätkub, pole teada, sest koroonaviiruse pandeemia tõttu on nii Hispaania meistrivõistluste kui ka Euroliiga hooaeg peatatud. Üheks variandiks peetakse liigade lõpetamist suvel. "Väga veider oleks mängida juulis," arutles hispaanlane. "Me ootame, et liigad teeksid otsuse ära."

Hispaania on Itaalia järel enim koroonaviirusest laastatud riik Euroopas. Viimaste ametlike andmete kohaselt on Hispaanias tuvastatud 112 065 koroonaviirusesse nakatunut. Elu on selle tõttu jätnud 10 348 inimest, paranenuid on 26 743.

