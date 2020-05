Madridi Reali legend mõtles ümber ja jätkab karjääri

Talvel ütles 37-aastane Carroll, et tegemist on tema viimase hooajaga tippkorvpallis, aga pikk paus on tema plaane muutnud, kirjutas väljaanne Marca.

Kolmepunktivisete poolest tuntud ameeriklane on Reali särki kandnud juba 2011. aastast, tema auhinnakapis on kaks Euroliiga (2015, 2018) ja viis Hispaania liiga tiitlit (2013, 2015, 2016, 2018, 2019).

389 tabatud kolmesega on Carroll Euroliiga kõigi aegade edetabelis kaheksandal kohal.