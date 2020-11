Maccabi korvpallur lükkas NBA klubi pakkumise tagasi

Bryanti agent Adam Pensack avalikustas portaalile Eurohoops, et Maccabi mängumees sai oma heade esituste järel Bucksilt lepingupakkumise, kuid otsustas ookeani taha siirdumisest hetkel loobuda. Küll ei välista aga 25-aastane Bryant võimalust, et võib tulevikus NBA-sse siirduda.

196 cm pikkune Bryant on visanud tänavu Euroliigas keskmiselt 10,2 punkti, kusjuures tema kaugvisete tabavusprotsent, millel on suur väärtus ka tänases NBA-s, on olnud suurepärane 46,7.

Kuna Bryant ei osutunud 2018. aasta NBA draftis valituks, alustas ta karjääri Euroopas ning sõlmis lepingu Iisraeli klubi Eilati Hapoeliga. Aasta hiljem kolis ta Maccabisse.